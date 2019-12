PEMERINTAH Indonesia menetapkan setiap tanggal 1 Januari sebagai hari libur nasional atau libur tahun baru. Oleh karena itu tidak heran jika momen ini dijadikan oleh setiap orang untuk liburan.

Demikian juga dengan sebagian umat Muslim di seluruh Nusantara, memanfaatkan libur tahun baru untuk traveling ke berbagai destinasi wisata halal di Indonesia.

Indonesia memang surga bagi pencinta destinasi wisata halal, sebab negara berpenduduk mayoritas Islam ini terpilih sebagai destinasi terbaik wisata halal pada 2019, dari 130 destinasi seluruh dunia sebagaimana dirilis oleh Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI).

Dilansir dari laman resmi Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah (Jatman), ada 4 indikator destinasi wisata halal dalam Crescent Rating ACES (Access, Communication, Environment, Service) Model yang dikutip dari crescentrating.com. Indikator tersebut yakni:

1. Ease of access to the destination (Akses), yang menekankan bagaimana persyaratan visa bagi wisatawan (visa requirement), konektivitas transportasi darat dan udara (connectivity) serta infrastruktur transportasi (transport infrastructure) hingga pengembangan destinasi wisata halal.

2. Internal and external communication by the destination (Komunikasi). Menekankan bagaimana inisiatif dalam menjangkau publik melalui edukasi, jangkauan media, dan panduan bagi wisatawan Muslim (outreach). Akses kemudahan berkomunikasi (ease of communication), serta pelayanan digital (digital presence) dan penyediaan bahasa yang digunakan wisatawan Muslim.

3. Environment at the destination (Lingkungan). Bagaimana wisatawan mendapatkan keamanan (safety), dan pelayanan serta fasilitas yang ramah bagi wisatawan Muslim (visitor arrivals). Bagaimana wisatawan menghadapi sedikit pembatasan dalam mempraktikkan keyakinan mereka di destinasi (faith restrictions). Selain itu, iklim yang memungkinkan bagi lembaga, penelitian dan pengembangan, serta penggunaan teknologi informasi sebagai faktor penting untuk inovasi dan keberlanjutan lingkungan (enabling climate).

4. Services provided by the destination (Pelayanan). Bagaimana memberikan pengalaman bagi wisatawan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan memfasilitasinya dalam memenuhi kebutuhan khusus Muslim, seperti makanan halal dan fasilitas beribadah (core needs), hotel dan bandara yang ramah Muslim (core services), serta menawarkan pengalaman unik seperti situs warisan dunia dan tempat-tempat penting yang menampilkan sejarah atau budaya Islam (unique experience).