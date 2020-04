Saat kerja dari rumah atau Work From Home (WFH), bukan berarti hijabers tak bisa tampil stylish lho. Kamu tetap bisa tampil kece dengan Outfit of The Day (OOTD) favoritmu.

Warna-warna cerah pun cocok untuk dijadikan pilihan. OOTD hijab warna cerah ala Zaskia Sungkar bisa menjadi inpirasi OOTD hijab saat WFH. simak ulasannya berikut ini yang dikutip dari akun Instagram @zaskiasungkar15 :

Long blazer kuning mustard





Warna kuning mustard memang kerapkali dipilih oleh hijabers. Karena warna ini termasuk warna cerah namun tidak terlalu mencolok. Kali ini, Zaskia Sungkar mengenakan long blazer kuning mustard yang dipadukan dengan rok hitam 7/8.

Selain menggunakan rok, ia juga mengenakan legging yang senada dengan warnanya. Zaskia juga memakai inner putih. Selain itu, istri dari Irwansyah ini juga mengenakan hijab hitam. Tak lupa, ia menyematkan sneakers guna lebih nyaman dalam beraktivitas.

Rok tutu pink





Kedua, Zaskia terlihat mengenakan rok tutu pink dengan atasan putih. Ia juga memadukannya dengan long outer dengan kombinasi warna putih-pink. Supaya makin serasi, ia pun mengenakan hijab yang senada dengan warna roknya. Supaya makin cantik, ia pun menyematkan sepatu high heels gold.

Long dress putih

Terakhir, Zaskia mengenakan long dress berbahan chiffon yang berwarna putih dengan aksen tali pinggang berkancing pink di bagian pinggangnya. Ia memadukan long dress tersebut dengan hijab segi empat cokelat bermotif. Manis banget ya!