SELEBGRAM cantik Korea Ayana Moon sangat berbahagia bisa puasa bersama dengan sang adik, Aydin Seongwook Moon. Aydin Moon berwajah keren baru saja mualaf loh.

Tahun ini, Aydin Moon menjalani puasa Ramadhan dengan sang kakak, Ayana Moon di Jakarta. Mereka kompak menjalani ibadan sunnah pada hari pertama puasa Ramadhan.

Penasaran kan seperti apa kompaknya Ayana Moon dan Aydin Moon saat menjalani puasa bersama? Okezone mengulasnya berikut ini, dilansir Okezone dari laman Instagram @aydinmoon.

Sholat berjamaah

Melihat kekompakan Ayana Moon dan sang adik yang baru mualaf untuk sholat berjamaah ini, duh, bikin hati adem ya! Meski mereka harus sholat di pinggir kasur, semangatnya tak pudar. Ayana Moon mengenakan mukena putih, cantiknya sungguh terpancar. Sementara Aydin Moon pakai kaus hitam, celana putih, serta peci hitam.

Pakai sarung, ganteng banget

Aydin Moon gayanya sederhana banget ya. Dia tetap ganteng meski mengenakan sarung dan kaus hitam, serta peci. Melihat foto ini, kamu pasti ingin dipinang deh!

Belanja bersama





Mereka saling pamer kekompakan di Instagram masing-masing, kali ini Ayana Moon pamer momen belanja bareng sang adik ke supermarket. Ayana Moon tampil cantik dengan long coat abu-abu dan hijab biru, sementara sang adik pakai outfit motif kotak-kotak. Demi mencegsh penularan virus corona COVID-19, mereka pakai masker.

"We are ready for 'OUR' first #Ramadhan together๐ŸŒ™ Alhamdulillah, MasyaAllah, BarakAllah. #muslim #family #brosistime โค๏ธ," ungkap Ayana Moon bahagia.

Buka puasa bersama

Ayana Moon dan sang adik juga pamer kebersamaan buka puasa bersama loh. Mereka duduk semeja dan mengucapkan "Selamat berbuka puasa semua๐Ÿ˜‹โค๏ธ ์• ์„ธ์„œ๋ฆฌ ์‹ซ์–ดํ•˜๋Š” ๋ˆ„๋‚˜๋ž‘ ์šฐ๋ฆฌ์ง‘ ๋ฐ˜์ง€์˜์ œ์™•.. #brosistime," kata Ayana Moon sambil selfie.