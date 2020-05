#OPLASCHALLENGE tengah booming di semua kalangan. Tantangan mengunggah foto yang telah difilter memakai aplikasi FaceApp ini ternyata juga menarik perhatian para hijabers untuk dicoba.

Meski paras mom hijabers alias ibu-ibu selebritis berhijab sudah menawan, nampaknya mereka ingin coba-coba melihat perbedaannya. Yuk lihat before and after mereka!

1. Gaya Halu Fenita Arie





Istri presenter Arie Untung ini terkesan malu-malu memajang hasil #OplasChallenge di akun Instagram @fenitaarie. Terlihat dari caption fotonya,"Hahahahah ngikut aja yg lagi rame. Baru 3 bulan loh gaes di rumah aja dah mulai halu gini."

(Baca Juga : Viral Video Imam Sholat Idul Fitri Lari Tinggalkan Jamaah karena Didatangi Polisi)

Paras Fenita yang memang sudah tirus nampak makin cantik karena ujung matanya yang sipit dipertajam oleh filter aplikasi. Tambahan maskara dan eyeliner di hasil fotonya memberi kesan riasan bold.

2. Penghilang kerut Richa Iskak





"Oke bhaiiq..jadi beginilah kira2 klo gue di oplas," tulis pesinetron @richaiskak di caption foto hasil filternya.

Ibu dua anak ini nampaknya happy mencoba aplikasi ini karena sampai enam foto ia filter. Salah satu hasilnya memerlihatkan kemulusan wajah istri aktor Gary Iskak. Kerutan di seputar pipi bawah dan bibirnya menghilang. Bibirnya pun terlihat semakin penuh berisi seperti disuntik filler.

3. Godaan buat Shanty Denny

Lima pose foto dipajang pemilik akun Instagram @shantydenny ini. Hasil filternya terbilang masih mirip dengan wajah Shanty, hanya ada koreksi di bagian kantong mata. (Baca Juga: Virus yang Lebih Berbahaya dari Covid-19) Istri pelawak Denny Cagur ini pun mengaku tergoda ikutan. "Akhirnya tergoda buat ikutaaan 😁 slide terakhir duhhhhhhh aplikasi teh maksakeun maneh.. nu pereum ge di beuntain 🤣😂 Nuhun," tulisnya di caption. 4. Wajah Natalie Sarah jadi lebih 'dewasa'

Tipe wajah baby face seperti pesinetron Natalie Sarah, nampaknya nggak perlu coba-coba aplikasi ini. Empat pose foto yang diunggah akun Instagram @natalie_sarahs memerlihatkan wajah dengan filter berlebihan justru membuat wajah imut terlihat seperti berumur. (Baca Juga : Viral Pria Tawaf Sendirian di Ka'bah, Mimpi 20 Tahun yang Jadi Kenyataan) "wkwkwkwkwk, Perasaan yg di Faceapp challenge, jadi Lebih Dewasa Muke nye 😝 imutan dan lebih Muda Foto yg Asli deh.. ya kan?? 😂 Ahahahaha 😄 Haluuu," tulis ibu dua anak ini.