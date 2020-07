DENIM telah menjadi favorit sepanjang masa oleh berbagai kalangan. Bagaimana tidak, item fesyen satu ini sangat mudah dipadukan.

Mulai dari paduan bertemakan boyish hingga cenderung feminin, denim selalu menjadi pasangan yang tepat untuk melengkapi penampilan.

Selain itu, mengenakan denim tak butuh banyak atribut, karena hanya dengan paduan simple saja pemakainya sudah terlihat 'ready-to-go'. Tak hanya dengan paduan item lain, para hijabers juga bisa memadukan denim dengan denim.

Seperti yang ingin bergaya kasual simpel namun ingin tetap stylish, boleh banget untuk tiru paduan gaya denim on denim berikut ini. Mulai dari selebgram Sinta Sri Antan hingga Deana Hanifa, berikut ulasannya.

1. Sinta Sri Antan

Denim jacket is a must have fashion item! Hanya dengan mengenakan item satu ini, dijamin membuat keseluruhan penampilan terkesan stand out. Seperti yang dikenakan Sinta Sri Antan satu ini.

Mengenakan paduan denim on denim, selebgram asal Bandung memakai blus krem polos yang dibalut dengan jaket denim. Paduan denim juga dikenakan sebagai paduan pada celananya yang berbentuk serupa dengan kulot.

Tak lupa, ia turut mengenakan ikat pinggang berwarna coklat agar tak polos. Untuk hijabnya, ia memilih warna senada, yakni coklat. Agar tak monoton, ia memilih sling bag putih polos.

2. Nadian Raulya

Masih dengan jaket denim, selebgram yang akrab dipanggil Nay ini memadukan denim on denim hasil paduannya. Ia mengenakan blus hitam polos, dilapisi dengan jaket denim yang unik di bagian sisi lengan yang didominasi dengan warna kuning dan motif stripe.

Ia memadukannya dengan simpel, mengenakan celana ripped jins biru polos. Untuk hijabnya, ia serasikan dengan blus yang ia tutupi dengan jaket, yakni hitam.

3. Deana Hanifa

Jika sebelumnya khas dengan gaya denim on denim mengenakan jaket denim, maka kali ini selebgram Deana Hanifa tampil berbeda dengan mengenakan atasan berbahan jeans yang simpel namun stylish.

Di bagian kerahnya nampak keriting hingga membuat kesan yang feminin. Hijab coklat yang ditata rapi begitu sempurna menjadi paduannya kali ini. Anti ribet, paduan sempurna ia pilih dengan mengenakan celana jins biru polos yang membuat tampilannya effortless stylish.

(put)