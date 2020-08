ARSY Addara Musicia Nurhermansyah atau lebih dikenal dengan Arsy Hermansyah adalah anak pertama dari pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty. Gadis cilik ini memiliki pesona yang memikat karena kecantikannya. Banyak netizen beramai-ramai memuji dan merasa gemas terhadapnya.

Arsy diketahui memiliki akun Instagram @queenarsy dan telah memiliki 2 juta lebih pengikut. Kakak dari Arsya Hermansyah ini gemar memperlihatkan pose ciamiknya di Instagram. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak unggahan Arsy dengan balutan kerudungnya yang semakin cantik. Berikut 5 potret Arsy Hermansyah saat berkerudung yang ngegemesin banget:

1. Berkerudung saat bermain

Dalam beberapa waktu terakhir, Arsy sering lho mengenakan kerudung. Pada foto ini, Arsy diketahui baru selesai bermain dengan Khadijah dan Maryam, anak dari Ustadzah Oki Setiana Dewi.

Gadis lucu ini menggunakan kerudung bergo model penguin berwarna oranye dengan gamis bermotif floral warna merah membuat tampilannya semakin manis dan menyegarkan. Tampilan ini cocok untuk mengaji atau berpergian dengan teman-teman.

2. Gaya kasual bikin gemas

Gadis cilik yang memiliki 2,8 juta followers di Instagram ini sering membuat netizen gemas. Dalam unggahan yang satu ini, Arsy terlihat nyaman dengan gaya casualnya. Gadis cantik ini memadukan kerudung bergo pinguin berwarna abu-abu dan gamis stripe hijau putih.

Ditambah sport shoes membuat gayanya cocok dipakai untuk berolahraga, bermain dengan teman, atau sehari-hari karena bahannya yang super comfy.

3. Kompak dengan warna pink

Arsy tampil dengan kembaran pink dengan Bunda Ashanty dan Kakak Lolly saat Ramadhan lalu. Dalam potretnya, Arsy terlihat kompak dengan Bunda Ashanty dan Kakak Lolly saat bulan Ramadhan kemarin.

Keluarga ini kerap mengunggah momen kebersamaannya saat memakai baju kembaran. Arsy mengenakan kerudung renda warna pink pastel dipadukan dengan gamis pink yang membuat tampilannya kian cantik.

4. Biru dongker bareng keluarga

Potret kembaran selanjutnya ini kompak mengenakan biru dongker. Arsy mengenakan gamis yang kembar dengan Kak Aurel dipadukan dengan kerudung bergo berwarna biru dongker membuat penampilan mereka semakin elegan. Keluarga Arsy sepertinya sangat kompak ya dalam memilih tema fesyen.

5. Berkerudung motif penguin

Duh Arsy, senyummu yang cantik membuat siapapun gemas melihatnya! Foto yang diunggah melalui akun @queenarsy ini telah disukai sebanyak 204 ribu orang lho.

Adik dari Aurel dan Azriel ini mengenakan kerudung model penguin berwarna dusty pink dipadu dengan gamis hijau arthicoke membuat penampilannya sangat cantik. By the way, Arsy Addara akan memasuki usia enam tahun pada 14 Desember 2020 nanti lho guys.

Beberapa potret yang disajikan oleh Okezone dapat dijadikan inspirasi untuk anak-anak di rumah. Walau masih kecil, Arsy sudah menunjukkan keinginannya untuk menutup aurat. Semoga Arsy menjadi anak yang salehah dan dapat memperdalam ilmu agama yang bermanfaat bagi hidupnya. Aamiin.