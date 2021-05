JAKARTA - Nanti akan memasuki malam ke-29 Ramadhan 1442 Hijriah. Umat Islam pun berlomba-lomba mendapatkan lailatul qadar. Ini merupakan malam yang sangat penting bagi kaum Muslimin.

Di dalam kitab suci Alquran ada surah yang berkaitan dengan malam tersebut. Tidak lain adalah Surah Al Qadar Ayat 1 sampai 5.

Sebagaimana dilansir laman The Islamic Information All About Islam, berikut ini Surah Lailatul Qadar yang sangat penting dibaca pada 10 malam terakhir Ramadhan:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Alquran) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar." (QS Al Qadr: 1-5)

Sesuai dengan yang tercatat di dalam Alquran, Lailatul Qadar adalah "lebih baik dari seribu bulan" (97: 3). Segala bentuk amalan yang dapat umat Islam lakukan pada malam tersebut, seperti mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca kitab suci Alquran, dan lainnya.

Ketika malam Lailatul Qadar dianjurkan untuk mandi, yaitu dekat ke waktu matahari terbenam atau menjelang mandi kemudian wudu. Pada malam ini juga disunahkan memperbanyak sedekah.

Kemudian doa yang disarankan untuk dilakukan pada malam Lailatul Qadar ini adalah untuk meminta pengampunan dan berkat dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu melakukan sholat sunah sebanyak-banyaknya.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya doa apa yang tepat untuk dipanjatkan malam tersebut. Rasulullah berkata, ia meminta kesehatan.

Selain itu, dianjurkan melakukan amalan salih lainnya pada malam itu karena keutamaannya sangat melimpah, atau setara sudah melakukannya selama 83 tahun.

Berikut ini adalah doa memohon ampun yang dibaca saat malam Lailatul Qadar:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى

Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu anni’

Artinya: "Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maafkanlah aku." Selain itu, kita dituntut untuk memiliki pikiran yang terfokus dalam hal menghindari pembicaraan omong kosong, bermain game, menonton televisi, atau menghabiskan waktu di media sosial selama malam-malam yang diberkahi tersebut. Orang-orang juga disarankan mengikuti setiap perbaikan yang diperlukan untuk berubah menjadi Muslim yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab.