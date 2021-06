MUSIBAH bisa datang kepada siapa saja, kapan pun, dan di mana pun. Tentunya sebagai seorang Muslim sudah seharusnya minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya gempa yang baru saja terjadi di Gunungkidul, Yogyakarta, membuat gempar, bahkan diperkirakan berpotensi tsunami.

Terkait musibah gempa Yogyakarta ini, Wakil Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (Madani) Ustadz Ainul Yaqin mengatakan semua yang terjadi terhadap manusia di muka Bumi adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.

"Semua yang ada di muka Bumi telah di-setting oleh Allah, yaitu dengan perintah-Nya (mengucapkan) kun fayakun," kata Ustadz Ainul Yaqin kepada MNC Portal.

Ia melanjutkan, musibah yang terjadi bisa melalui apa saja. Misalnya, kecelakaan lalu lintas, bencana alam (gempa bumi, banjir, tsunami), kebakaran, dan lain sebagainya. Semuanya sudah terencana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

Oleh karena itu, baiknya umat Islam selalu meminta perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus mengawali setiap kegiatan dengan membaca doa atau setelah sholat fardu maupun sunah.

Berikut ini doa agar terlindung dari musibah:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ وأعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وأعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ وَالحَرَقِ وَالهَرَمِ وَأعُوذُ بِكَ أن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطانُ عِنْدَ المَوْتِ وأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِراً وأعُوذُ بِكَ أن أمُوتَ لَديغاً

Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami wa a'udzubika an yatakhabbathanisy syaithanu 'indal maut wa 'audzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladighan

Artinya: "Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari reruntuhan (longsor), dan aku berlindung pada-Mu dari tergelincir, dan aku berlindung pada-Mu dari tenggelam (banjir), terbakar, dan tak berdaya. Dan aku berlindung pada-Mu apabila setan menjerumuskan padaku ketika akan mati, dan aku berlindung pada-Mu apabila mati dalam keadaan berbalik arah dari jalan-Mu (murtad), dan aku berlindung pada-Mu apabila mati karena disengat." (HR Abu Dawud)

Wallahu a'lam bishawab.

