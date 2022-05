BERBUKA puasa menjadi momen penting tubuh. Saat itu kandungan makanan apa pun akan langsung berpengaruh pada tubuh. Dokter Humanity Medical Services ACT Alifa Astuti menyarankan beberapa makanan yang bagus dikonsumsi saat berbuka.

1. Kurma

Mengonsumsi makanan atau minuman yang manis saat buka puasa disarankan untuk mengembalikan tenaga. Namun jangan mengkonsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan. Sebagai menu buka puasa yang manis, buah kurma sangat cocok dijadikan pilihan.

Kurma memiliki kandungan gula alami yang dapat memberikan energi serta mineral seperti kalium dan serat. Mengonsumsi kurma saat buka puasa dianjurkan karena kurma bisa menjadi pengganti gula putih yang sehat dan kaya kandungan nutrisinya, serat dan antioksidan.

"Namun penting untuk dicatat bahwa meskipun kurma tinggi serat dan nutrisi, kurma mengandung cukup tinggi kalori dan paling baik dikonsumsi dalam jumlah sedang," kata Dokter Alifa.

2. Sup

Selanjutnya adalah sup. Makanan berkuah seperti sup atau soto bisa menjadi pilihan yang pas untuk berbuka puasa. Selain kaya cairan, sup juga memberikan nutrisi yang cukup dan membuat kenyang.

3. Alpukat dan telur rebus Alpukat dan telur rebus mengandung jenis lemak yang mudah dicerna lambung dan usus. Oleh karena itu, kedua jenis makanan ini cocok dijadikan pilihan menu berbuka puasa.

4. Smoothies

Jika menginginkan minuman yang menyegarkan dan kaya rasa untuk membatalkan puasa, smoothies bisa menjadi pilihan yang tepat. Smothies adalah minuman yang dibuat dari campuran buah-buahan atau sayur. "Smoothies termasuk minuman yang rendah serat, sehingga lebih mudah dicerna tubuh," pungkasnya. Wallahu a'lam bisshawab.