Gus Baha Ungkap Cara Meraih Lailatul Qadar, Lakukan Amalan Ini

GUS Baha mengatakan banyak Muslim berlomba-lomba meraih Lailatul Qadar. Musababnya, malam ini mengandung banyak kemuliaan. Pada malam itu pintu ampunan dibuka dan pahala dilipatgandakan.

Gus Baha mengungkapkan, guna mendapatkan Lailatul Qadar cukup melakukan amalan-amalan salih, seperti sholat malam, membaca Alquran, berdoa, dan berzdikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dai pemilik nama lengkap KH Ahmad Bahauddin Nursalim ini menerangkan Lailatul Qadar adalah malam turunnya Alquran (Nuzulul Quran), yaitu pada tanggal 17 Ramadhan.

"Keyakinan saya, yang penting dicari, yakin dapat saja. Bagaimanapun menurut Nabi, kita disuruh mencari Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadhan. Tapi ada juga ulama yang menduga 10+10, berarti mulai tanggal 11. Tapi yang penting yakin," ujar Gus Baha dalam tayangan YouTube berjudul "Begini Cara Gus Baha Mencari Malam Lailatul Qadar".

Menurut Gus Baha, yang penting dicari dulu Lailatul Qadar dan yakin dapat. "Karena saya punya kitab, dan kitab itu kredibel. Kitab orang dulu, kitab hadits," jelasnya.

Gus Baha menjelaskan, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam pernah bercerita, Nabi Nuh Alaihissallam umurnya 1.000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Sementara Nabi Ibrahim umurnya juga ratusan tahun.