Surat Yasin Jadi Rahasia Atlet Menembak Muhammad Sejahtera Dwi Putra Sabet 2 Emas Asian Games 2023

Atlet menembak Muhammad Sejahtera Dwi Putra ungkap Surat Yasin jadi kunci sukses raih dua emas Asian Games 2023. (Foto: Istimewa/NOC Indonesia)

ATLET menembak Indonesia Muhammad Sejahtera Dwi Putra membuktikan keistimewaan Surat Yasin. Berkat membaca surat ke-36 dalam kitab suci Alquran dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia bisa menyabet dua medali emas Asian Games 2023.

Diketahui bahwa Muhammad Sejahtera Dwi Putra memang atlet yang sangat religius. Ia mengungkapkan kerap membaca Surat Yasin bersama timnya.

Tera –sapaan akrabnya– menyatakan kemenangannya kali ini berkat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berlaga di Fuyang Yinhu Sports Centre, China, dia yakin bisa menang. Motivasi besar yang menjadi pemicu semangatnya karena yakin bantuan Allah Ta'ala.

"Saya punya Tuhan, jadi saya yakin saya bisa menang. Tuhan yang membuat saya lebih yakin kalau saya pasti bisa untuk menang," tegas petembak berusia 26 tahun ini.