HOME MUSLIM HIJABERS

5 Gaya Hijab Cantik Lesti Kejora yang Diangkat Jadi Duta Petani Indonesia

Alifah Mulyani , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |16:04 WIB
5 Gaya Hijab Cantik Lesti Kejora yang Diangkat Jadi Duta Petani Indonesia
Gaya hijab cantik Lesti Kejora sang Duta Petani Milenial Indonesia. (Foto: Instagram @lestikejora)
GAYA hijab Lesti Kejora yang baru saja diangkat menjadi Duta Petani Milenial Indonesia sangat menarik disimak. Lesti diangkat menjadi Duta Petani Milenial Indonesia pada Kamis 21 September 2023 di Lapangan Utama BB Biogen, Kompleks BSIP Cimanggu, Bogor, Jawa Barat.

Penunjukan Lesti Kejora oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo merupakan upaya Kementan dalam memperkuat pembangunan pertanian di Tanah Air.

 

"Kehadiran Lesti sebagai Duta Petani Milenial diharapkan dapat memberi semangat kepada generasi muda untuk lebih mengenal pertanian," jelas Kementan dalam unggahan di akun Instagram-nya.

Istri dari Rizky Billar ini terkenal sebagai penyanyi dengan gaya hijab yang trendi. Meski bergaya simpel, hijab yang digunakan Lesti justru membuat terlihat cantik dan segar.

Inilah 5 gaya hijab Lesti Kejora sang Duta Petani Milenial Indonesia, seperti dihimpun dari Instagram @lestikejora:

1. Hijab hitam dan pakaian formal

Lesti mengenakan hijab hitam yang dililit di leher, sehingga menampilkan model pada baju yang dikenakan. 

Lesti Kejora. (Foto: Instagram @lestikejora)

Halaman:
1 2 3
