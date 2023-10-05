Tafsir Surat Yasin Ayat 82 tentang Arti Kun Fayakun

TAFSIR Surat Yasin Ayat 82 dibahas lengkap dalam artikel kali ini. Surat Yasin terdiri dari ayat 1–83. Yasin termasuk golongan surat Makkiyyah atau turun di Kota Makkah, Arab Saudi.

Dilansir laman Abusyuja, penamaan Surat Yasin berdasarkan perkataan Fatir yang terdapat dalam ayat pertama. Seperti arti huruf-huruf abjad yang terletak di permulaan beberapa surat Alquran, maka demikian pula arti Yasin yang terdapat pada permulaan surat ini.

Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa sesudah huruf tersebut akan disebutkan hal-hal yang penting antara lain, Allah Ta'ala bersumpah dengan Alquran bahwa Muhammad benar-benar rasul yang diutus-Nya kepada kaum yang belum pernah diutus rasul-rasul kepadanya.

Bacaan Surat Yasin Ayat 82

اِنَّمَاۤ اَمۡرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَیْــٴً۬ــا اَنۡ يَّقُوۡلَ لَهٗ كُنۡ فَيَكُوۡنُ

Arab latin: Innamaa amruhu izaaa araada shai'an ai-yaqula lahu kun fayakun.

Artinya: "Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah!' Maka jadilah sesuatu itu." (QS Yasin (36): 82)