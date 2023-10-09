Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Wanita Menangis Peluk Tas Ibunya yang Meninggal saat Haji, Netizen Ikut Terharu

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |12:09 WIB
Viral Wanita Menangis Peluk Tas Ibunya yang Meninggal saat Haji, Netizen Ikut Terharu
Viral seorang wanita menangis histeris memeluk tas ibunya yang meninggal saat haji. (Foto: TikTok @nandungkasih)
A
A
A

VIRAL video yang memperlihatkan seorang wanita menangis histeris memeluk tas ibunya yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dilaporkan, sang ibu wafat di Kota Madinah, Arab Saudi.

Hanya tasnya yang dibawa pulang dari Tanah Suci. Sedangkan jasad ibu tersebut telah dimakamkan di Madinah.

Viral seorang wanita menangis histeris memeluk tas ibunya yang meninggal saat haji. (Foto: TikTok @nandungkasih)

Peristiwa ini pun viral di linimasa media sosial. Banyak warganet yang ikut berduka melihat momen haru saat wanita tersebut duduk menangis memeluk tas milik ibunya.

Dikutip dari unggahan akun TikTok @nandungkasih, peristiwa tersebut direkam oleh seseorang di sana. Dalam video viral tersebut, tampak seorang wanita duduk lemas sambil memeluk koper. 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Haji ibu Viral
