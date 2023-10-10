Hukum Bacaan Iqlab Beserta Contohnya di Alquran dan Cara Melafadzkannya

HUKUM bacaan iqlab akan dibahas lengkap dalam artikel kali ini. Iqlab (إقلاب‎) artinya mengganti. Ini merupakan salah satu bagian hukum nun mati dan tanwin.

Sebagaimana telah Okezone himpun, contoh hukum bacaan iqlab dapat ditemukan di sejumlah surat Alquran. Membaca Alquran sesuai hukum tajwid merupakan keharusan bagi setiap Muslim, oleh karena itu mengetahui bacaan iqlab sangat penting.

Dalam ilmu tajwid, hukum bacaan Iqlab terjadi ketika ada nun mati atau nun sukun ( نْ ) ataupun juga tanwin ( ــًــ, ــٍــ, ــٌــ ) bertemu dengan huruf hijaiah ba ( ب ). Huruf iqlab hanya satu yaitu ب (ba).

Ketika ini terjadi, maka cara membacanya dengan mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi huruf mim mati (م) dengan disertai dengungan.

Cara mudahnya adalah dengan merapatkan bibir atas ke bawah serta diiringi suara dengung selama 2 harakat.

Contoh Bacaan Iqlab

1. Surat Al Alaq Ayat 15

لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ

La nasfa'am bin nasiyah

Pada ayat tersebut, tanwin bertemu ba.

2. Surat Al Balad Ayat 2

وَاَنۡتَ حِلٌّ ۢ بِهٰذَا الۡبَلَدِۙ

Wa anta hillum bihaazal balad

Dalam ayat tersebut, tanwin bertemu ba.