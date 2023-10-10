5 Gaya Hijab Terkini Ayana Moon, Cantik dengan Model Motif

AYANA Moon merupakan seorang artis, model, dan selebgram Muslimah asal Korea Selatan. Ia lahir di Negeri Ginseng tersebut pada 28 Desember 1995.

Memiliki paras cantik yang memesona, gaya hijab Ayana Moon sering menjadi inspirasi bagi banyak wanita Muslim di mana pun berada.

Ayana Moon diketahui gemar memakai hijab segi empat. Dengan berbagai gaya, warna, dan motif yang digunakan membuatnya terlihat sangat stylish.

Berikut ini deretan gaya hijab terkini Ayana Moon, sebagaimana dihimpun dari unggahan di akun Instagram-nya:

1. Cantik dengan hijab motif

Ayana Moon memakai hijab motif tanpa jarum pentul. Ia hanya menaruhnya di atas kepala. Dia mengenakan ciput sebagai penutup rambut.