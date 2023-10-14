Hukum Bacaan Surat Ad-Dhuha Ayat 1-11 Lengkap Artinya

HUKUM bacaan Surat Ad-Dhuha bisa disimak dalam artikel ini. Ad-Dhuha merupakan surat ke-93 dalam kitab suci Alquran.

Surat Ad-Duha termasuk golongan Makkiyah atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam sewaktu berada di Kota Makkah.

Surat Ad-Duha memiliki sebanyak 11 ayat, terdiri dari 40 kalimat dan 142 huruf. Berikut ini penjelasannya hukum bacaan Surat Ad-Dhuha, sebagaimana telah Okezone himpun:

BACA JUGA: Tata Cara Sholat Dhuha untuk Pemula Lengkap dengan Niat dan Doanya

Ayat 1

وَالضُّحٰىۙ

Ayat ini memiliki 2 hukum tajwid. Pertama, idham karena ada alif lam bertemu abjad syamsiah dhah. Kedua, mad thabi’I karena abjad ha’ berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak berjumpa hamzah, sukun, huruf yang diwaqafkan, atau huruf bertasydid.

Ayat 2

وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰىۙ

Ayat ini memiliki 3 hukum tajwid. Pertama, mad lin karena ya sukun didahului lama berharakat fathah. Kedua, mad thabi’i karena huruf dzal berharakat fathah bertemu alif tidak diikuti hamzah, sukun, huruf yang diwaqafkan, atau huruf bertasydid.

Ketiga, mad thabi’i karena huruf jim berharakat fathah bertemu alif yang setelahnya tidak diikuti hamzah, sukun, huruf yang diwaqafkan, atau huruf bertasydid.

Ayat 3

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰىۗ

Ayat ini memiliki 3 hukum tajwid. Pertama, mad thabi’i karena huruf mim fathah bertemu alif tidak diikuti hamzah, sukun, huruf yang diwaqafkan, atau huruf bertasydid. Kedua, mad thabi’i karena mim fathah bertemu alif tidak diikuti hamzah, sukun, huruf yang diwaqafkan, atau huruf bertasydid.

Ketiga, mad thabi’i karena lam tasydid bertemu alif tidak diikuti hamzah, sukun, huruf yang diwaqafkan, atau huruf bertasydid.

Ayat 4

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰىۗ

Ayat ini memiliki 5 hukum tajwid, meliputi mad badal, mad lin, idgham bilaghunah, mad badal, dan mad thabi’i.

Ayat 5

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰىۗ

Ayat ini memiliki 3 hukum tajwid, meliputi mad lin, mad thabi’i, dan mad thabi’i.