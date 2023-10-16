Intip Gaya Pevoli Shella Bernadetha Pakai Hijab, Cantik Memesona

PEMAIN bola voli putri Shella Bernadetha memang selalu menarik perhatian banyak orang. Apalagi dalam ketika momen-momen ia mengenakan hijab, bertambah cantik dan memesona.

Pemilik nama lengkap Shella Bernadetha Onnan ini lahir di Bandung pada 31 Oktober 1999. Ia merupakan andalan Timnas Voli Putri Indonesia di SEA V League 2023.

Walaupun sering dikira non-Muslim, gadis cantik berdarah Bengkulu dan Nusa Tenggara Timur ini merupakan penganut agama Islam sedari lahir.

Pada 22 April 2023, Shella mengunggah dirinya yang mengenakan hijab sembari merayakan hari raya Idul Fitri di akun Instagram pribadinya @shellabernadethaa.

Perpaduan gaya hijab segi empat dengan dress panjang semata kaki dengan warna yang serasi yaitu blue grey membuatnya terlihat memesona.