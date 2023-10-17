Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bagaimana Hukum Sholat Menggunakan Kaos Bergambar Partai?

Maruf El Rumi , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |16:38 WIB
Bagaimana Hukum Sholat Menggunakan Kaos Bergambar Partai?
Hukum sholat mengunakan kaos bergambar partai. (Foto: Ilustrasi)
A
A
A

PEMILIHAN  umum (Pemilu) tinggal hitungan bulan. Dalam masa kampanye biasanya akan banyak kaos kaos bergambar logo partai, calon anggota dewan atau juga calon Presiden (Capres) dan calon wakil Presiden (Cawapres).

Biasanya sadar atau tidak, kaos tersebut digunakna untuk sholat. Hal ini kadang memunculkan pertanyaan terkait bagaimana hukum shalat memakai kaos, semisal kaos partai, band, merek produk, dan kaos sablon lainnya.

Sholat merupakan rukun Islam kedua dan menjadi ibadah wajib bagi umat Islam. Syarat shalat adalah menutup aurat. Lalu bagaimana status sholat dengan menggenakan memakai kaos partai.

Penjelasan Tim Layanan Syariah, Ditjen Bimas Islam

Semua model pakaian bisa dipakai sholat asalkan suci dan dapat menutupi aurat. Karena pada dasarnya tidak ada aturan khusus tentang pakaian saat sholat.

Dasarnya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Muddatstsir ayat 4:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

“Dan pakaianmu sucikanlah”

Demikian juga sebagaimana keterangan dalam Kitab al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi’i, jilid 2 halaman 120 berikut;

 ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة، وهو: صفة جلده: أنه أسود، أو أبيض، وذلك يحصل بالثوب، والجلد، وما أشبههما

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/330/3179727/sholat-3hNq_large.jpg
Ada Najis di Pakaian, Sholat Tetap Sah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178585/sholat-9VNW_large.jpg
Menelan Sisa Makanan saat Sholat, Ini Hukumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/614/3177084/sholat-foBe_large.jpg
Sholat Sendirian di Masjid, Bolehkah Baca Niat Menjadi Imam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/618/3176683/sholat-9aTy_large.jpg
Niat Sholat Taubat Zina Arab, Latin, dan Terjemahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/614/3176604/sholat-JNUx_large.jpg
Sholat Hajat Berapa Rakaat dan Jam Berapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175852/khutbah_jumat-kTys_large.jpg
Saat Khatib Doa, Apakah Jamaah Harus Ucapkan Amin?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement