Kemenag Umumkan Aplikasi Qur'an Besutannya Punya 6 Terjemahan Bahasa Daerah

APLIKASI Qur'an Kemenag kini mempunyai enam terjemahan bahasa daerah di dalamnya. Aplikasi ini tersedia baik dalam versi Android maupun iPhone Operating System (IOS).

Keenam Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Daerah (TQBD) tersebut adalah bahasa Sunda, Palembang, Jawa Banyumas, Using Banyuwangi, Melayu Jambi, dan Mandar.

"Saat ini pengguna aplikasi Qur'an Kemenag versi Android dan iOS bisa mengakses 8 pilihan terjemahan Al-Qu'ran. Dua terjemahan berbahasa Indonesia yaitu Terjemahan Al-Qur'an Kemenag edisi tahun 2002 dan edisi penyempurnaan tahun 2019 ditambah 6 terjemahan Al-Qur'an Bahasa Daerah," terang Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama Abdul Aziz Sidqi, Rabu 18 Oktober 2023 di Jakarta Timur, dikutip dari Kemenag.go.id.

Ia melanjutkan, penyematan terjemahan bahasa daerah sebagai tambahan fitur baru di Aplikasi Qur'an Kemenag adalah hasil kerja sama antara LPMQ dengan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, serta Manajemen Organisasi (LKKMO) dan Balai Litbang Agama Makassar.

BACA JUGA: Lokakarya LPMQ Kemenag Hasilkan Asosiasi Pengembang Alquran Digital

Lima file naskah terjemahan bahasa daerah berasal dari hasil kajian dan penyusunan yang telah dilakukan oleh LKKMO serta satu file naskah berasal dari hasil kajian Tim Balai Litbang Agama Makassar yaitu bahasa Mandar.

"Untuk terjemahan Al-Qur'an Bahasa Mandar, kita peroleh dari hasil kerja sama dengan Balai Litbang Agama Makassar, lainnya dari LKKMO. Dan yang menarik, terjemahan Al-Qur'an Bahasa Mandar ini menjadi satu-satunya terjemahann Al-Qur'an berbahasa daerah yang dicetak oleh Penerbit Mujamma Malik Fahd Saudi Arabia," jelasnya.