HOME MUSLIM HIJABERS

Gaya Cantik Krisdayanti dan Ameena Kenakan Hijab di Pengajian Aurel, Simpel Trendi

Alifah Mulyani , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |11:03 WIB
Gaya Cantik Krisdayanti dan Ameena Kenakan Hijab di Pengajian Aurel, Simpel Trendi
Gaya hijab Krisdayanti dan sang cucu Ameena Hanna Nur Atta. (Foto: Instagram @krisdayantilemos)
A
A
A

GAYA diva Indonesia Krisdayanti dan sang cucu Ameena Hanna Nur Atta mengenakan hijab di pengajian Aurel Hermansyah menjadi pusat perhatian warganet. Mereka terlihat cantik, simpel, dan trendi. 

Diketahui bahwa menjelang kelahiran anak keduanya, Aurel Hermansyah mengadakan doa bersama dan kajian di basecamp AHHA pada Selasa 26 Oktober 2023.

Krisdayanti dan Ameena. (Foto: Instagram @krisdayantilemos)

Acara yang bertema parenting ini mengundang kerabat, keluarga, hingga rekan Aurel. Di dalamnya termasuk sang mimi Krisdayanti.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @krisdayantilemos, Krisdayanti yang kerap disapa KD mengunggah foto kebersamaannya bersama anak dan cucu tercinta.

Krisdayanti hadir dengan mengenakan hijab yang berwarna coklat muda yang dipadu dengan gamis hitam panjang sambil memangku cucunya Ameena yang juga mengenakan setelan Muslimah cilik.

Ameena memakai hijab hitam yang dipadukan dress putih dengan motif bunga. Ini membuatnya terlihat sangat menggemaskan. 

Halaman:
1 2
