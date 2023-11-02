Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

5 Hadits tentang Bersyukur, Mengajarkan untuk Tidak Kufur Nikmat

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |08:03 WIB
5 Hadits tentang Bersyukur, Mengajarkan untuk Tidak Kufur Nikmat
Ilustrasi hadits tentang bersyukur. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

HADITS tentang bersyukur bisa disimak dalam artikel kali ini. Tujuannya mengajarkan untuk tidak kufur nikmat atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Setiap Muslim diajarkan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat tidak hanya berkaitan dengan materi atau harta; tapi bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, dan lain sebagainya.

Sebab apa pun yang didapat, terjadi dalam hidup, dirasakan, semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut beberapa hadits tentang bersyukur, sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis amalan di hari Jumat. (Foto: Okezone)

1. Hadits riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Al Hakim

Hadits shahih riwayat Abu Dawud (nomor 1522), An-Nasa'i (III/53), Ahmad (V/245), Al Hakim (I/273 dan III/273), dan dishahihkannya juga disepakati oleh Adz-Dzahabi rahimahullah.

إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ ، لاَ تَدَعَنَّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

"Sungguh aku mencintaimu, janganlah engkau tinggalkan di akhir (setelah selesai) setiap sholat untuk mengucapkan: 'Ya Allah, tolonglah aku untuk berdzikir (selalu ingat) kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, serta memperbaiki ibadah kepada-Mu'."

2. Hadits riwayat Imam At-Tirmidzi

Hadits hasan riwayat Imam At-Tirmidzi (nomor 3431) dari sahabat Umar bin Khaththab Radhiyallahu anhu.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, yang artinya, "Barang siapa melihat seseorang yang terkena cobaan, lalu mengucapkan:

اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً

'Segala puji bagi Allah yang telah menghindarkan aku dari apa yang Dia timpakan kepadamu dan Dia melebihkanku atas kebanyakan manusia dengan kelebihan yang banyak.'

Niscaya dia akan benar-benar terhindar dari cobaan tersebut dalam keadaan apa pun, selama dia hidup." 

Halaman:
1 2
