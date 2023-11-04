Benarkah Bersiul Dilarang dalam Islam? Ini Jawaban Lengkapnya

BENARKAH bersiul dilarang dalam Islam? Guna membahas hukum bersiul menurut syariat Islam, ada baiknya memahami ayat Alquran yang membahasnya.

Perilaku bersiul disebutkan dalam Alquran Surat Al Anfal Ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً

"Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu, tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan."

Dilansir Islam.nu.or.id, ayat tersebut kemudian dijelaskan kembali oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir bertajuk At-Tafsir Al Munir.

جعلوا صلاتهم عند البيت على هذا النحو ، مما يدلّ على جهلهم بمعنى العبادة وعدم معرفة حرمة بيت اللّه

"Orang kafir menjadikan ibadah di Baitullah dengan cara demikian. Hal ini menunjukkan kebodohan mereka akan arti dari ibadah dan tidak mengertinya mereka tentang kemuliaan Baitullah."