10 Contoh Bacaan Idgham Mimi dalam Alquran

KETAHUI 10 contoh bacaan idgham mimi dalam Alquran. Idgham mimi merupakan salah satu hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang berkaitan dengan cara penggabungan dan pelafalan huruf mim (م) di dalam bacaan Alquran.

Dengan melihat secara langsung contoh bacaan idgham mimi dapat membantu cara melafalkannya, sehingga dapat menjaga makna ayat yang jelas.

Berikut contoh bacaan idgham mimi dalam Alquran, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Surat Al Quraisy Ayat 4

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

Dalam ayat tersebut terdapat dua hukum mim sukun idghom mimi, yakni pada bacaan أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُو dan pada bacaan وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Pada kedua bagian ayat tersebut terdapat huruf mim sukun (مْ) bertemu dengan mim yang sejenis. Maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung.

2. Surat Al Humazah Ayat 8

اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌۙ

Artinya: Sungguh, api itu ditutup rapat atas (diri) mereka,

Dalam ayat tersebut terdapat bacaan اِنَّهَا عَلَيْهِمْ di mana terdapat huruf mim sukun (مْ) bertemu dengan mim yang sejenis. Maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung.

3. Surat Al Qadr Ayat 4

تَنَزَّلُ الْمَلٰۤىِٕكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍۛ

Artinya: Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.

Dalam ayat tersebut terdapat bacaan رَبِّهِمْۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍۛ di mana terdapat huruf mim sukun (مْ) bertemu dengan mim yang sejenis. Maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung.

4. Surat Al Buruj Ayat 20

وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَاۤىِٕهِمْ مُّحِيْطٌۚ

Artinya: padahal Allah mengepung dari belakang mereka (sehingga tidak dapat lolos).

Dalam ayat tersebut terdapat bacaan وَّرَاۤىِٕهِمْ مُّحِيْطٌۚ di mana terdapat huruf mim sukun (مْ) bertemu dengan mim yang sejenis. Maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung.

5. Surat Al Mutaffifin Ayat 4

لَا يَظُنُّ اُولٰۤىِٕكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَۙ

Artinya: Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,

Dalam ayat tersebut terdapat bacaan اَنَّهُمْ مَّبْعُوْ di mana terdapat huruf mim sukun (مْ) bertemu dengan mim yang sejenis. Maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung.