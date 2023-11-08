10 Contoh Bacaan Hamzah Washal di Alquran

INILAH 10 contoh bacaan hamzah washal di Alquran yang wajib diketahui oleh para umat Muslim. Karena hukum tajwid yang satu ini kerap muncul dalam berbagai ayat-ayat Alquran.

Patut dipahami Hamzah Washal sejatinya merupakan hamzah tambahan pada awal kalimat yang berharakat sukun/mati. Tujuan penambahan hamzah ini agar huruf pertama yang mati tersebut jadi dapat dibaca.

Hamzah washal merupakan salah satu hamzah yang lintas disiplin ilmu. Ia bisa menjadi pembahasan ilmu Tajwid, di sisi yang sama hamzah ini justru dikaji dalam ilmu nahwu.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (8/11/2023), sifat hamzah washal adalah hanya boleh diucapkan ketika berada di permulaan kata. Sementara bacaannya akan melebur atau tidak dibaca ketika berada di tengah kalimat.

Sudah umum diketahui terdapat perbedaan karena pada satu sisi, lughat ammiyah menganggap sah bila huruf awal mati. Namun dalam versi fashihah hal itu tidak diperkenankan. Setiap huruf pertama harus diawali dengan huruf yang berharakat hidup (fathah, kasrah, dhommah).

Setidaknya terdapat tiga cara dalam membaca hamzah washal. Yaitu yang berada di awal kalimat dengan harakat fathah, dhammah, dan kasrah. Berikut adalah beberapa contohnya.

Fathah

Hamzah washal dibaca dengan harakat fathah apabila berada pada isim yang dima’rifatkan dengan alif lam, baik qamariyah atau syamsiah. Contoh: