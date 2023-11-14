Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Potret Cantik Indah Permatasari Gunakan Hijab, Anggun Banget

Alifah Mulyani , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |18:14 WIB
Potret Cantik Indah Permatasari Gunakan Hijab, Anggun Banget
Potret cantik Indah Permatasari kenakan hijab. (Foto: Instagram @indahpermatas)
A
A
A

INDAH Permatasari merupakan seorang aktris dan model kelahiran 16 Mei 1997. Belum lama ini, tepatnya pada 24 Oktober 2023, Indah baru saja menghadiri Jakarta Muslim Fashion Week.

Meski pada sehari-hari tidak mengenakan hijab, Indah Permatasari kali ini memilih menjadi model busana Muslimah.

Indah Permatasari. (Foto: Instagram @indahpermatas)

Melalui akun Instagram pribadinya @indahpermatas, Indah Permatasari membagikan momennya saat mengenakan busana Muslimah yang cantik.

Melalui keterangan unggahannya, Indah berterima kasih kepada salah satu brand lokal fashion Muslimah yang telah menjadikannya muse atau inspirasi serta model atas pakaian yang dikenakan.

"Had a wonderful experience as a muse fashion show for @dyn_clothingline in Jakarta Muslim Fashion Week 2024. It was an honour to have a collaboration, and present a muslim fashion’s local brand," tulisnya. 

