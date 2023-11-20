7 Contoh Bacaan Saktah dalam Alquran Lengkap Penjelasannya

INILAH 7 contoh bacaan saktah dalam Alquran. Sangat penting diketahui setiap Muslim agar lebih tepat saat membaca Kalamullah.

Dilansir nu.or.id, saktah secara bahasa berarti mencegah. Sedangkan saktah secara istilah dalam ilmu tajwid adalah memutus satu kalimat dari kalimat setelahnya dengan kadar dua harakat/satu alif tanpa mengambil napas.

Saktah adalah bacaan yang berdasarkan riwayat yang diterima secara turun-menurun dari bacaan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dan tidak boleh membaca saktah selain pada tempat-tempat yang dibaca saktah dalam riwayat yang shahih.

Berikut ini 7 contoh bacaan saktah dalam Alquran yang dalam riwayat Imam Hafsh dari Imam Ashim terbagi menjadi dua kategori.

Pertama, bacaan yang hanya memiliki satu cara baca (saktah) dan hanya ada dalam qiraat Imam Ashim yang diriwayatkan oleh Imam Hafsh sebagaimana yang dicatat oleh Asy-Syathibi dalam nadham Hirzul Amani.

Kedua, saktah yang memiliki perbedaan (bi khulfin 'anhu/بخلف عنه), yaitu bacaan yang memiliki tiga cara baca (waqf, washl, saktah) yang berdasarkan riwayat yang diperoleh Imam Hafsh dari Imam Ashim.

1. Surat Al Kahfi Ayat 1–2 (Contoh pada alif dari perubahan tanwin)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا(1) قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًاۙ(2)

Membaca sambung dari ayat pertama ke ayat kedua diperlukan adanya bacaan saktah karena pada kata (عِوَجًا) tidak diterapkan ikhfa’ melainkan mad iwadh seperti ketika waqof sehingga memiliki arti “Dia menurunkan Al-Qur’an sebagai bimbingan yang lurus yang tidak ada kebengkokan sedikitpun di dalamnya.”

2. Surat Yasin Ayat 52

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜهٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ(52)

Ucapan saktah di sini sebagai pemisah dua ucapan yang dilontarkan oleh dua kelompok yang berbeda yaitu orang beriman dan orang kafir.

3. Surat Al Qiyamah Ayat 27

وَقِيْلَ مَنْ ۜرَاقٍۙ(27)

Diterapkannya bacaan saktah pada ayat ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan ayat yang seharusnya “Dan dikatakan (kepadanya), “Wahai orang yang sering berperang”, menjadi “orang yang sering berperang”.