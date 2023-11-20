Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Hukum Tajwid Surat Ali Imran Ayat 159 Beserta Artinya

Alifah Mulyani , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |10:40 WIB
Hukum Tajwid Surat Ali Imran Ayat 159 Beserta Artinya
Ilustrasi hukum tajwid Surat Ali Imran Ayat 159 beserta artinya. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

HUKUM tajwid Surat Ali Imran Ayat 159. Ayat ini berisi tentang perintah bersikap sabar dan lemah lembut sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Berikut bacaan Surat Ali Imran Ayat 159 beserta artinya, sebagaimana terdapat dalam Alquran Digital Okezone:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

"Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal." (QS Ali Imran: 159)

Guna menyempurnakan lafadz dalam membaca ayat ini, berikut hukum tajwid yang ada pada Alquran Surat Ali Imran Ayat 159: 

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

1. فَبِمَا : Hukumnya mad asli atau mad thabi’i, karena huruf mim berharakat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya adalah panjang dua harakat.

2. رَحْمَةٍمِّنَ : Hukumnya idgham bighunnah, karena ada ta berharakat kasrahhtain bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya masuk dengan mendengung sepanjang 3 harakat.

3. مِّنَ اللهَ : Hukumnya Tafkhim, karena lafazh Allah didahului oleh huruf hijaiyah nun berharakat fathah. Cara membacanya tebal.

4. لِنْتَ : Hukumnya Ikhfa, karena huruf nun sukun bertemu huruf ta. Cara membacanya samar dengan dengung serta ditahan sepanjang tiga harakat.

5. لَهُمْۚ وَلَوْ : Hukumnya idzhar syafawi, karena mim sukun bertemu dengan huruf wau. Cara membacanya dengan jelas.

6. وَلَوْ : Hukumnya Mad layin karena sebelum huruf ya’ sukun, ada lam berharakat fathah. Cara membacanya adalah panjang dua harakat.

7. كُنْتَ : Hukumnya Ikhfa, karena huruf nun sukun bertemu huruf ta. Cara membacanya samar dengan dengung serta ditahan sepanjang tiga harakat.

8. فَظًّا غَلِيْظَ : Hukumnya Idzhar , karena huruf bertanwin bertemu huruf ghain. Dibaca jelas tidak berdengung sama sekali.

9. غَلِيْظَ : Hukumnya Mad asli atau mad thabi’i karena huruf lam kasroh bertemu ya’ sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya dua harakat.

10. لَا نْفَضُّوْ : Hukumnya Ikhfa karena huruf nun sukun bertemu huruf fa. Cara membacanya samar dengan dengung serta ditahan sepanjang tiga harakat. 

