7 Contoh Bacaan Lam Jalalah dalam Alquran Lengkap Penjelasannya

BERIKUT ini dibahas 7 contoh bacaan lam jalalah dalam Alquran lengkap dengan penjelasannya. Lam jalalah sendiri berasal dari dua kata, yakni lam dan jalalah. Lam merupakan salah satu huruf hijaiyah, sedangkan jalalah secara bahasa memiliki arti diagungkan.

Dengan kata lain, lam jalalah dapat diartikan sebagai suatu bacaan pada huruf lam yang terdapat pada lafadz Allah. Lam jalalah terbagi menjadi dua macam, yakni lam jalalah tafkhim dan lam jalalah tarqiq.

Lam jalalah tafkhim adalah bacaan lam jalalah yang cara bacanya adalah ditebalkan. Suatu bacaan dapat disebut lam jalalah tafkhim apabila terdapat huruf berharakat fathah atau dhammah sebelum lafadz Allah.

Berkebalikan dengan yang tafkhim, lam jalalah tarqiq adalah lam jalalah yang cara bacanya adalah ditipiskan. Suatu bacaan dapat disebut lam jalalah tarqiq apabila terdapat huruf berharakat kasrah sebelum lafadz Allah.

Supaya lebih memahami tentang lam jalalah, berikut contoh bacaan lam jalalah dalam Alquran, baik tafkhim maupun tarqiq, sebagaimana telah Okezone himpun:

Lam Jalalah Tafkhim

1. Surat Al Baqarah Ayat 7

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ

Bacaan tersebut tergolong bacaan lam jalalah tafkhim karena sebelum lafadz Allah, terdapat huruf hijaiyah yang berharakat fathah.

2. Sirat Ali Imran Ayat 97

فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين

Bacaan tersebut tergolong bacaan lam jalalah tafkhim karena sebelum lafadz Allah, terdapat huruf hijaiyah yang berharakat fathah.

3. Surat An-Nisaa Ayat 1

اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Bacaan tersebut tergolong bacaan lam jalalah tafkhim karena sebelum lafadz Allah, terdapat huruf hijaiyah yang berharakat fathah.