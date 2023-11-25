15 Ucapan Islami Hari Guru Nasional 2023, Berisi Doa-Doa Penuh Kebaikan

DI momen Hari Guru Nasional 2023 ini mari diketahui ucapan-ucapan Islami untuk para pendidik tersebut. Berisi doa-doa penuh kebaikan.

HARI ini, Sabtu 25 November 2023, publik Indonesia memperingati Hari Guru Nasional (HGN). Adapun Hari Guru ditetapkan setiap tanggal 25 November bermula dari tiga bulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia.

Tepatnya pada 24–25 November 1945, para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Indonesia membentuk Kongres Guru. Kongres yang dilaksanakan di Kota Surakarta itu bertujuan mendukung kemerdekaan Indonesia.

Kongres tersebut menjadi tempat berkumpulnya para guru yang berjuang mempertahankan pendidikan Indonesia di tengah kondisi yang masih terjajah. Para peserta yang tergabung di kongres itu mulai dari guru yang masih aktif mengajar, pensiunan pejuang, pegawai pendidikan, dan lainnya.

Dari kongres tersebut disepakati berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai wahana persatuan dan kesatuan segenap guru di seluruh wilayah Indonesia. Namun saat itu belum ada keputusan resmi dari pemerintahan terkait tanggal tersebut dipilih sebagai hari besar nasional.

Barulah hampir lima dekade kemudian, tepatnya pada 1994, Hari Guru Nasional ditetapkan sebagai hari besar nasional sesuai keputusan presiden. Berdasarkan Keppres Nomor 78 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 25 November dipilih sebagai Hari Guru Nasional dan diperingati bersamaan dengan ulang tahun PGRI.