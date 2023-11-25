Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

15 Ucapan Islami Hari Guru Nasional 2023, Berisi Doa-Doa Penuh Kebaikan

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |13:25 WIB
15 Ucapan Islami Hari Guru Nasional 2023, Berisi Doa-Doa Penuh Kebaikan
Ilustrasi ucapan Islami selamat Hari Guru Nasional 2023. (Foto: Okezone)
A
A
A

DI momen Hari Guru Nasional 2023 ini mari diketahui ucapan-ucapan Islami untuk para pendidik tersebut. Berisi doa-doa penuh kebaikan.

HARI ini, Sabtu 25 November 2023, publik Indonesia memperingati Hari Guru Nasional (HGN). Adapun Hari Guru ditetapkan setiap tanggal 25 November bermula dari tiga bulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia.

Ilustrasi Hari Guru Nasional 2023. (Foto: Okezone)

Tepatnya pada 24–25 November 1945, para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Indonesia membentuk Kongres Guru. Kongres yang dilaksanakan di Kota Surakarta itu bertujuan mendukung kemerdekaan Indonesia.

Kongres tersebut menjadi tempat berkumpulnya para guru yang berjuang mempertahankan pendidikan Indonesia di tengah kondisi yang masih terjajah. Para peserta yang tergabung di kongres itu mulai dari guru yang masih aktif mengajar, pensiunan pejuang, pegawai pendidikan, dan lainnya.

Dari kongres tersebut disepakati berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai wahana persatuan dan kesatuan segenap guru di seluruh wilayah Indonesia. Namun saat itu belum ada keputusan resmi dari pemerintahan terkait tanggal tersebut dipilih sebagai hari besar nasional.

Barulah hampir lima dekade kemudian, tepatnya pada 1994, Hari Guru Nasional ditetapkan sebagai hari besar nasional sesuai keputusan presiden. Berdasarkan Keppres Nomor 78 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 25 November dipilih sebagai Hari Guru Nasional dan diperingati bersamaan dengan ulang tahun PGRI. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184630/doa-oOzD_large.jpg
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/618/3183898/doa-lj3w_large.jpg
Bacaan Doa Mohon Perlindungan dari Bencana, Lengkap Arab Latin dan Terjemahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/618/3183366/sedekah-4Kk1_large.jpg
Bacaan Doa Sedekah Subuh agar Rezeki Lancar Mengalir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182807/rumah-VLA5_large.jpg
3 Bacaan Doa saat Akan Menempati Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182791/pedagang-OHNj_large.jpg
3 Bacaan Doa Memanggil Pembeli dari Segala Penjuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559/doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement