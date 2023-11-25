Jadwal Sholat Senin 27 November 2023 M/14 Jumadil Awal 1445 H

JADWAL sholat Senin 27 November 2023 Masehi/14 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Sangat membantu umat Islam di Tanah Air dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Berikut jadwal sholat hari ini untuk semua daerah di Tanah Air Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura

Imsak: 03.46

Subuh: 03.56

Zuhur: 11.26

Asar: 14.49

Magrib: 17.33

Isya: 18.46

2. Denpasar

Imsak: 04.17

Subuh: 04.27

Zuhur: 12.08

Asar: 15.30

Magrib: 18.24

Isya: 19.39

3. Makassar

Imsak: 04.07

Subuh: 04.17

Zuhur: 11.52

Asar: 15.14

Magrib: 18.02

Isya: 19.16