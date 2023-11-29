INILAH jadwal sholat Kamis 30 November 2023 Masehi/17 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Penting bagi umat Islam di Indonesia untuk membantu menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Berikut jadwal sholat untuk semua daerah di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura
Imsak: 03.47
Subuh: 03.57
Zuhur: 11.28
Asar: 14.53
Magrib: 17.36
Isya: 18.49
2. Denpasar
Imsak: 04.17
Subuh: 04.27
Zuhur: 12.10
Asar: 15.33
Magrib: 18.27
Isya: 19.42
3. Makassar
Imsak: 04.07
Subuh: 04.17
Zuhur: 11.53
Asar: 15.17
Magrib: 18.05
Isya: 19.19