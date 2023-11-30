Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Dewi Bulan Tantang Allah Hancurkan Hidupnya dalam Sebulan, Netizen: Semoga Dikabulkan

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |11:08 WIB
Viral Dewi Bulan Tantang Allah Hancurkan Hidupnya dalam Sebulan, Netizen: Semoga Dikabulkan
Viral Dewi Bulan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. (Foto: TikTok @dewibulanusa)
A
A
A

SEORANG perempuan yang mengaku bernama Dewi Bulan mendadak viral. Dia membuat heboh dengan menghina Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam dan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan hidupnya dalam sebulan. 

Dewi Bulan merekam video viral penistaan agama Islam itu dan menyebarkannya melalui unggahan di akun TikTok-nya @dewibulanusa.

Viral Dewi Bulan menghina Nabi dan menantang Allah Ta'ala. (Foto: TikTok @dewibulanusa)

Disebutkan bahwa Dewi Bulan merupakan wanita non-Muslim asal Indonesia yang menetap di Florida, Amerika Serikat. Beberapa waktu lalu dia juga pernah menantang Allah Azza wa Jalla, dan kini mengulanginya lagi.

Dikutip dari unggahan video viral itu, dia mengatakan kembali menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewi Bulan berucap, apakah bisa Allah Ta'ala menghancurkan hidupnya dalam satu bulan? 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement