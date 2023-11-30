Viral Dewi Bulan Tantang Allah Hancurkan Hidupnya dalam Sebulan, Netizen: Semoga Dikabulkan

SEORANG perempuan yang mengaku bernama Dewi Bulan mendadak viral. Dia membuat heboh dengan menghina Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam dan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan hidupnya dalam sebulan.

Dewi Bulan merekam video viral penistaan agama Islam itu dan menyebarkannya melalui unggahan di akun TikTok-nya @dewibulanusa.

Disebutkan bahwa Dewi Bulan merupakan wanita non-Muslim asal Indonesia yang menetap di Florida, Amerika Serikat. Beberapa waktu lalu dia juga pernah menantang Allah Azza wa Jalla, dan kini mengulanginya lagi.

Dikutip dari unggahan video viral itu, dia mengatakan kembali menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewi Bulan berucap, apakah bisa Allah Ta'ala menghancurkan hidupnya dalam satu bulan?