HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Wastafel Wudhu Canggih di Masjid Istiqlal, Basuh Kaki Cukup Injak

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |14:15 WIB
Viral wastafel wudhu canggih di Masjid Istiqlal. (Foto: Instagram @teukuakbarmaulana_)
Viral wastafel wudhu canggih di Masjid Istiqlal. (Foto: Instagram @teukuakbarmaulana_)
VIRAL video yang memperlihatkan wastafel wudhu canggih di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Bentuknya kotak persegi seperti wastafel biasa, tapi digunakan untuk wudhu sebelum sholat.

Dilansir unggahan viral akun Instagram @teukuakbarmaulana_, terlihat seorang pria memeragakan cara menggunakan wastafel wudhu canggih di Masjid Istiqlal itu.

Viral wastafel wudhu canggih di Masjid Istiqlal. (Foto: Instagram @teukuakbarmaulana_)

Pertama dia wudhu bagian atas tubuhnya seperti mulut, muka, tangan, rambut, hingga telinga di wastafel atas.

Kemudian untuk bagian kaki, pria tersebut membuka laci di bawahnya. Lalu terlihat kabinet kecil untuk meletakkan kaki.

Kaki pria itu pun diletakkan ke tempat tersebut sambil diinjak perlahan. Secara otomatis air pembilas kakinya keluar dan bisa untuk wudhu.

Dilaporkan bahwa wastafel canggih ini diletakkan di ruang wudhu VVIP. Meski demikian, jamaah umum tetap bisa menggunakannya.

Wastafel wudhu canggih ini diklaim bisa menghemat penggunaan air. Kemudian rencananya akan diperbanyak disediakan di Masjid Istiqlal. 

