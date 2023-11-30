Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Istrinya Selalu Diganggu, Abu Nawas Kerjai Balik Pria-Pria Genit Pakai Cara Unik

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |05:01 WIB
Istrinya Selalu Diganggu, Abu Nawas Kerjai Balik Pria-Pria Genit Pakai Cara Unik
Ilustrasi Abu Nawas kerjai balik pria-pria genit yang menggoda istrinya. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
ABU Nawas mendapat laporan dari istrinya yang selalu diganggu pria-pria genit di pasar. Akibat perbuatan buruk itu, istri Abu Nawas kerap menangis sepulang dari belanja di pasar.

Tidak tahan mendengar keluhan istrinya, Abu Nawas pun memutar otak mencari cara mengerjai balik para pria genit penggoda tersebut.

Info grafis sunah-sunah di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Akhirnya dia pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubi dan pewarna makanan. Aneka ubi tersebut dimasaknya dan diberi warna yang indah.

Setelah itu, sejumlah lelaki penggoda di kampung diundang makan di rumahnya. Mendapat kesempatan makan bareng tersebut, para lelaki sangat senang dan berbondong-bondong datang. 

