Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

10 Contoh Bacaan Ikhfa di Surat Yasin

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |06:49 WIB
10 Contoh Bacaan Ikhfa di Surat Yasin
Ilustrasi hukum bacaan ikhfa di Surat Yasin (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA 10 contoh hukum bacaan ikhfa di Surat Yasin yang penting diketahui agar tidak salah membaca.

Ikhfa adalah hukum bacaan yang terjadi saat ada huruf nun sukun atau huruf berharakat tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Diantara huruf ikhfa ada 15, antara lain adalah ت – ث –ج- د – ذ – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ف – ق – ك. (Ta, Tsa, Jim Dal, Dzal, Zai, sin, Syin, shad, dSurathad, tha, dha, fa, qaf dan kaf).

Cara bacanya adalah dengan mengeluarkan suara nun mati (نْ) atau tanwin ( ــًــ, ــٍــ, ــٌــ ) dari dalam rongga hidung sampai dengan terlihat samar atau bisa juga menjadi suara “NG” atau “N”. Kemudian dilanjut dengung sepanjang 2-3 harakat dan masuk ke huruf sesudahnya.

Berikut adalah 10 contoh hukum bacaan ikhfa yang ada di surat Yasin.

1. Ayat 5

تَنْزِ

Yasin ayat 5 mengandung bacaan ikhfa karena ada nun sukun bertemu huruf zai.

2. Ayat 6

لِتُنْذِرَ

Yasin ayat 6 mengandung bacaan ikhfa karena ada nun sukun bertemu huruf dzal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183353//alquran-V4Zx_large.jpg
5 Contoh Bacaan Idgham Mimi, Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183058//alquran-FcEy_large.jpg
5 Contoh Mad Layyin dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/614/3181481//alquran-anhC_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Ali Imran Ayat 1-5 Lengkap dengan Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/614/3181214//alquran-Evw2_large.jpg
5 Contoh Idgham Mimi dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/614/3170636//alquran-8PTq_large.jpg
Bacaan Hukum Tajwid Surat Al Hasyr Ayat 22-24 Lengkap dengan Cara Bacanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/614/3167398//alquran-wLqm_large.jpg
Hukum Tajwid Surat Az Zumar Ayat 39
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement