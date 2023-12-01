10 Contoh Bacaan Ikhfa di Surat Yasin

ADA 10 contoh hukum bacaan ikhfa di Surat Yasin yang penting diketahui agar tidak salah membaca.

Ikhfa adalah hukum bacaan yang terjadi saat ada huruf nun sukun atau huruf berharakat tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Diantara huruf ikhfa ada 15, antara lain adalah ت – ث –ج- د – ذ – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ف – ق – ك. (Ta, Tsa, Jim Dal, Dzal, Zai, sin, Syin, shad, dSurathad, tha, dha, fa, qaf dan kaf).

Cara bacanya adalah dengan mengeluarkan suara nun mati (نْ) atau tanwin ( ــًــ, ــٍــ, ــٌــ ) dari dalam rongga hidung sampai dengan terlihat samar atau bisa juga menjadi suara “NG” atau “N”. Kemudian dilanjut dengung sepanjang 2-3 harakat dan masuk ke huruf sesudahnya.

Berikut adalah 10 contoh hukum bacaan ikhfa yang ada di surat Yasin.

1. Ayat 5

تَنْزِ

Yasin ayat 5 mengandung bacaan ikhfa karena ada nun sukun bertemu huruf zai.

2. Ayat 6

لِتُنْذِرَ

Yasin ayat 6 mengandung bacaan ikhfa karena ada nun sukun bertemu huruf dzal.