10 Contoh Mad Thobii dalam Surat Yasin

TERDAPAT 10 contoh Mad Thobii dalam Surat Yasin yang wajib dikenal oleh kaum Muslimin. Perlu diketahui Mad Thobi’i merupakan salah satu ilmu tajwid yang berasal dari cabang ilmu Mad yang artinya memanjangkan.

Mad Thobi’i sendiri terjadi apabila ada huruf alif sesudah harakat fathah, ada huruf ya sukun atau mati sesudah harakat kasrah, dan ada huruf waw sukun atau mati sesudah harakat dhammah.

Hukum tajwid yang satu ini cara membacanya adalah dengan memanjangkan hingga 2 harakat atau ketukan. Mad Thobi’i tentu bisa ditemukan di berbagai surat pada Alquran, khususnya di Surat Yasin.

Dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (29/11/2023), berikut 10 contoh Mad Thobi’i yang dapat Anda temukan di Surat Yasin:

1 Surat Yasin ayat 4

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍۗ

‘Alā ṣirāṭim mustaqīm(in)

Artinya: (yang berada) di atas jalan yang lurus

2 Surat Yasin ayat 5

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِۙ

Tanzīlal-‘azīzir-raḥīm(i).

Artinya: (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang

3 Surat Yasin ayat 6

تُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَاۤؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ

Litunżira qaumam mā unżira ābā'uhum fahum gāfilūn(a).

Artinya: agar engkau (Nabi Muhammad) memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyang mereka belum pernah diberi peringatan, sehingga mereka lalai.

4 Surat Yasin ayat 7

قَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

Laqad ḥaqqal-qaulu ‘alā akṡarihim fahum lā yu'minūn(a).

Artinya: Sungguh, benar-benar berlaku perkataan (ketetapan takdir) terhadap kebanyakan mereka, maka mereka tidak akan beriman.

5 Surat Yasin ayat 8

اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ

Innā ja‘alnā fī a‘nāqihim aglālan fa hiya ilal-ażqāni fahum muqmaḥūn(a).

Artinya: Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu (tangan mereka yang terbelenggu diangkat) ke dagu, karena itu mereka tertengadah.

6 Surat Yasin ayat 9

وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ

Wa ja‘alnā mim baini aidīhim saddaw wa min khalfihim saddan fa agsyaināhum fahum lā yubṣirūn(a).

Artinya: Kami memasang penghalang di hadapan mereka dan di belakang mereka, sehingga Kami menutupi (pandangan) mereka. Mereka pun tidak dapat melihat.

7 Surat Yasin ayat 10

وَسَوَاۤءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

Wa sawā'un ‘alaihim a'anżartahum am lam tunżirhum lā yu'minūn(a).

Artinya: Sama saja bagi mereka, apakah engkau (Nabi Muhammad) memberi peringatan kepada mereka atau tidak. Mereka (tetap) tidak akan beriman.