HOME MUSLIM TAUSYIAH

Hukum Tajwid Surat Ar-Rahman Ayat 1-13 yang Wajib Buat Dipelajari

Hafid Fuad , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |05:17 WIB
Hukum Tajwid Surat Ar-Rahman Ayat 1-13 yang Wajib Buat Dipelajari
Ilustrasi untuk menghukum tajwid (Foto: Pexels)
A
A
A

INILAH hukum tajwid Surat Ar-Rahman Ayat 1-13 yang kandungannya sungguh luar biasa untuk dipelajari oleh setiap Muslim. Surat tersebut kerap menjadi bacaan yang wajib diulang-ulang dalam berbagai kesempatan.

BACA JUGA:

Hukum Tajwid Yasin Ayat 1-10 Lengkap Cara Membacanya 

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (23/11/2023), hikmah utama pada surat ini adalah penjelasan mengenai penegasan berbagai macam karunia Allah SWT yang diberikan kepada seluruh makhlukNya.

Sehingga sudah sepantasnya seluruh mahluk baik manusia ataupun jin agar bersyukur dengan segala nikmat-nikmat tersebut.

Kemudian Allah SWT juga mengecam makhluk yang enggan bersyukur dan bahwa sikap mereka tersebut telah melampaui batas.

Diketahui pula hukum mempelajari Ilmu tajwid adalah fardhu kifayah, sedangkan membaca Alquran dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid memiliki hukum fardhu ain.

Berikut adalah hukum tajwid surat Ar-Rahman ayat 1 - 13 yang menjadi bacaan favorit banyak umat Muslim.

Ayat 1 surat ar rahman

ٱلرَّحْمَٰنُ

Terjemahan

(Tuhan) Yang Maha Pemurah,

Hukum tajwid

Pada ٱلرَّحْمَٰنُ terdapat tiga hukum tajwid yaitu alif lam syamsyiah, ra tafhim dan mad 'aridlisukun

Ayat 2 surat ar rahman

عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ

Terjemahan

Yang telah mengajarkan al Quran.

Hukum tajwid

Pada ٱلْقُرْءَانَ terdapat tiga hukum tajwid yaitu alif lam syamsyiah, ra tafhim dan mad badal

Ayat 3 surat ar rahman

خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ

Terjemahan

Dia menciptakan manusia.

Hukum tajwid

Terdapat tiga hukum tajwid yaitu alif lam qamariyyah, ikhfa dan mad 'aridlisukun

Halaman:
1 2 3
