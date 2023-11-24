INILAH hukum tajwid Surat Ar-Rahman Ayat 1-13 yang kandungannya sungguh luar biasa untuk dipelajari oleh setiap Muslim. Surat tersebut kerap menjadi bacaan yang wajib diulang-ulang dalam berbagai kesempatan.
Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (23/11/2023), hikmah utama pada surat ini adalah penjelasan mengenai penegasan berbagai macam karunia Allah SWT yang diberikan kepada seluruh makhlukNya.
Sehingga sudah sepantasnya seluruh mahluk baik manusia ataupun jin agar bersyukur dengan segala nikmat-nikmat tersebut.
Kemudian Allah SWT juga mengecam makhluk yang enggan bersyukur dan bahwa sikap mereka tersebut telah melampaui batas.
Diketahui pula hukum mempelajari Ilmu tajwid adalah fardhu kifayah, sedangkan membaca Alquran dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid memiliki hukum fardhu ain.
Berikut adalah hukum tajwid surat Ar-Rahman ayat 1 - 13 yang menjadi bacaan favorit banyak umat Muslim.
Ayat 1 surat ar rahman
ٱلرَّحْمَٰنُ
Terjemahan
(Tuhan) Yang Maha Pemurah,
Hukum tajwid
Pada ٱلرَّحْمَٰنُ terdapat tiga hukum tajwid yaitu alif lam syamsyiah, ra tafhim dan mad 'aridlisukun
Ayat 2 surat ar rahman
عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ
Terjemahan
Yang telah mengajarkan al Quran.
Hukum tajwid
Pada ٱلْقُرْءَانَ terdapat tiga hukum tajwid yaitu alif lam syamsyiah, ra tafhim dan mad badal
Ayat 3 surat ar rahman
خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ
Terjemahan
Dia menciptakan manusia.
Hukum tajwid
Terdapat tiga hukum tajwid yaitu alif lam qamariyyah, ikhfa dan mad 'aridlisukun