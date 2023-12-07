6 Fakta Wanita Cantik Viral Kena Penyakit Ain hingga Wajahnya Lebam, Terungkap Penyebabnya

INILAH fakta-fakta seorang wanita cantik viral karena mengaku terkena penyakit ain. Hal ini sampai membuat wajahnya yang semula mulus menjadi lebam-lebam.

Langsung saja, berikut fakta wanita cantik mendadak viral usai mengaku terkena penyakit ain, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Terungkap penyebabnya

Peristiwa wanita cantik mengaku terkena penyakit ain terungkap melalui foto-foto viral di linimasa media sosial. Ini pertama kali diunggah akun TikTok @andarakirei.

Pemilik akun menjelaskan bahwa ia menduga terkena ain berawal dari sebuah unggahan foto saat liburan.

"Ain itu nyata," tulis dalam unggahan foto pertamanya, dikutip pada Kamis (7/12/2023).

2. Terjadi saat liburan

Peristiwa viral ini terjadi saat Andara sedang liburan. Dia mengunggah foto-fotonya ke Instagram Stories. Sejumlah warganet pun memuji kecantikannya.

"Sempat keucap: 'Takut kena ain'," tulis keterangan foto viral tersebut.

3. Dirasakan di matanya

Andara menceritakan keesokan harinya mata kirinya mulai tidak nyaman. Ia masih berpikir positif itu hanya alergi.

Namun, hari berikutnya mata kirinya makin sakit. Dia masih berusaha menikmati liburannya. Mata kirinya pun dia tutupi dengan kacamata.

Tapi ternyata makin parah yang terjadi pada matanya. "Ke dokter spesialis mata tapi katanya matanya sehat," ungkapnya.