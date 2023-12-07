Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Gaya Hijab Hitam Neng Dessy Pacar Saipul Jamil, Cantik dan Elegan

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |13:42 WIB
Gaya Hijab Hitam Neng Dessy Pacar Saipul Jamil, Cantik dan Elegan
Gaya hijab Neng Dessy pacar Saipul Jamil. (Foto: Instagram @neng_dessy_)
A
A
A

NENG Dessy merupakan seorang penyanyi, produser, dan pemilik perusahaan rekaman. Perusahaannya itu terkenal menghasilkan lagu dangdut.

Neng Dessy dikenal juga sebagai pacar Saipul Jamil. Ibu dari tiga anak ini telah menginjak usia 43 tahun pada 31 Juli 2023.

Neng Dessy. (Foto: Instagram @neng_dessy_)

Selain sukses menjadi pengusaha, Neng Dessy mengeluarkan sedikitnya empat single pada tahun ini.

Melalui unggahan Instagram @neng_dessy_, ia mengunggah potret gaya hijab menggunakan gaya pakaian bernuansa hitam.

Neng Dessy menggunakan pakaian berwarna hitam dengan mantel berbulu di sekitar kerahnya. Selain itu, dia menggunakan heels boots selaras dengan warna pakaiannya. 

