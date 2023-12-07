Gaya Hijab Hitam Neng Dessy Pacar Saipul Jamil, Cantik dan Elegan

NENG Dessy merupakan seorang penyanyi, produser, dan pemilik perusahaan rekaman. Perusahaannya itu terkenal menghasilkan lagu dangdut.

Neng Dessy dikenal juga sebagai pacar Saipul Jamil. Ibu dari tiga anak ini telah menginjak usia 43 tahun pada 31 Juli 2023.

Selain sukses menjadi pengusaha, Neng Dessy mengeluarkan sedikitnya empat single pada tahun ini.

Melalui unggahan Instagram @neng_dessy_, ia mengunggah potret gaya hijab menggunakan gaya pakaian bernuansa hitam.

Neng Dessy menggunakan pakaian berwarna hitam dengan mantel berbulu di sekitar kerahnya. Selain itu, dia menggunakan heels boots selaras dengan warna pakaiannya.