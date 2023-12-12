5 Hadits tentang Sholat Jenazah Lengkap dengan Keutamaannya

KETAHUI 5 hadits tentang sholat jenazah lengkap dengan keutamaannya berikut ini. Diketahui bahwa sholatkan jenazah hukumnya fardhu kifayah bagi kaum Muslimin.

Sholat jenazah sangat dianjurkan sebanyak mungkin dikuti jamaah agar jenazah mendapat syafaat Nabi.

Langsung saja, berikut ini sejumlah hadits tentang sholat jenazah lengkap dengan keutamaannya, sebagaimana telah Okezone himpun:

Hadits 1

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ فَقِيرَاطَانِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَا الْقِيرَاطُ قَالَ مِثْلُ أُحُدٍ

"Barang siapa mensholatkan jenazah, maka baginya pahala satu qirath, dan siapa yang mengantarnya hingga jenazah itu di letakkan di liang kubur, maka baginya pahala dua qirath."

"Ya Abu Hurairah, seperti apakah dua qirat itu?" tanyaku.

Beliau menjawab, "Seperti Gunung Uhud." (HR Muslim)

Hadits 2

Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ

"Tidaklah seorang Muslim meninggal, lalu disholatkan oleh kaum Muslimin yang jumlahnya mencapai 100 orang, semuanya mendoakan untuknya, niscaya mereka bisa memberikan syafaat untuk si mayit." (HR Muslim nomor 947)