10 Hafizh Quran Muda Internasional, Ada Anak-Anak Salih Indonesia

BERIKUT 10 hafizh Quran muda internasional yang sangat menarik diketahui. Pada usia muda tersebut, mereka lebih memprioritaskan kebutuhan akhirat dibanding dunia.

Tentunya untuk menjadi hafizh Quran muda internasional ini perlunya dukungan dan contoh dari orangtua. Keberhasilan anak tidak serta merta berasal dari dirinya, dukungan orang terdekat menjadi penentu kesuksesan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan sebuah syafaat kepada penghafal Quran, sebagaimana riwayat dari Abi Umamah radhiyallahu anhu. Ia berkata:

"Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam berkata, 'Bacalah Quran, sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat bagi para pembacanya (penghafal)'." (HR Muslim)

Berikut 10 hafizh Quran muda internasional dari berbagai penjuru dunia, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Abdurrahman Farih

Abdurrahman Farih berasal dari Aljazair. Pada usia 3 tahun, ia dinobatkan sebagai hafizh Quran termuda di dunia. Namanya tertulis dalam Guinness World Records sebagai hafizh Quran termuda di dunia.

Semasa dalam kandungan, sang ibu sering rajin membacakan ayat-ayat Alquran. Hingga pada usia 2 tahun, Farih mulai bisa berbicara dan kata pertama yang dikeluarkan bacaan Surat Al Kahfi.

2. Tabarak, Yazid, dan Zeenah

Ketiga sosok hafizh Quran muda ini berasal dari Mesir. Dalam penjelasan di buku "Rahasia Sukses 3 Hafizh Qur'an Cilik Mengguncang Dunia" bahwa pada usia di bawah 5 tahun mereka telah hafal 30 juz Alquran.

Dua bersaudara Tabarak dan Yazid dinobatkan sebagai hafizh Quran termuda pada usia 4,5 tahun oleh lembaga Al-Jam'iyyah Asy-Syar'iyyah li Tahfizh Al-Qur'an. Sementara adiknya, Zeenah, berhasil menyelesaikan Alquran sebelum usia 5 tahun.

3. Musa

Pada usia 7 tahun, pemilik nama lengkap La Ode Musa Hanafi ini memperoleh penghargaan nasional sebagai hafizh Quran 30 Juz Termuda di Indonesia oleh MURI pada Agustus 2014.

Selain dapat menghafal Alquran, Musa juga mampu menghafalkan bunyi atau kalimat hadits penting, salah satunya Arbain Nawawi.

4. Muhammad Ghozali dan Kamil Ramadhan

Indonesia memiliki kebanggaan lainnya dari penghafal Alquran, yakni Muhammad Ghozali Akbar dan Kamil Ramadhan. Usia mereka hanya terpaut satu tahun, Muhammad Ghozali berusia (10 tahun) sedangkan Kamil Ramadhan (11 tahun).

Selain Alquran, Muhammad Ghozali juga telah menghafal lebih dari 900 hadits. Kamil Ramadhan dapat menghafal Alquran dalam kurun waktu 6,5 bulan.

Kedua anak yang berasal dari Jawa Tengah ini memenangkan juara pertama dan ketiga lomba Hafiz Indonesia 2017.

5. Khalid Abu Musa

Pemilik nama lengkap Khalid Abu Musa ini berhasil menjadi penghafal Alquran pada usia 10 tahun. Khalid Abu Musa merupakan seorang autisme dari Palestina.