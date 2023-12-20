Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kesalahan dalam Membaca Alquran yang Sering Terjadi

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |12:38 WIB
Kesalahan dalam Membaca Alquran yang Sering Terjadi
Ilustrasi kesalahan dalam membaca Alquran yang sering terjadi. (Foto: Freepik)
A
A
A

KESALAHAN dalam membaca Alquran yang sering terjadi berikut ini sangat penting diketahui. Tujuannya agar kaum Muslimin tidak melakukannya dan dapat membaca Kalamullah dengan tepat serta tidak mengubah makna.

Dilansir Pcnumalangkota.or.id, kesalahan dalam membaca Alquran disebut dengan istilah lahn (اللحن). Lahn adalah kesalahan dan menyimpang dari kebenaran.

Lahn (اللحن) ada dua macam, yakni:

1. Lahn jali (لحن جالي) adalah kesalahan pada lafadz yang merusak dari kebiasaan, yakni kebiasaan ahli qiro'ah, baik merusak makna ataupun tidak. Kesalahan ini dinamai dengan Jali karena kesalahan itu membuat kerusakan yang tampak jelas yang sama-sama diketahui oleh ulama qiro'ah dan lainnya.

Kesalahan tersebut bisa berada pada beberapa hal, yakni:

- I'rob

Kesalahan i'rob yakni harokat dan sukun, termasuk juga tidak mentasydidkan yang ditasydid atau sebaliknya mentasydid yang tidak ditasydid, serta memendekkan yang panjang dan memanjangkan yang pendek.

- Huruf

Kesalahan huruf dengan meletakkan huruf di tempat yang lain, mengurangi huruf, menambah huruf, serta mendahulukan atau mengakhirkan huruf.

- Kata dan kalimat

Kesalahan kata dan kalimat dengan meletakkan keduanya di tempat lain, atau menguranginya, menambahnya, mendahulukannya, atau mengakhirkannya.

- Waqof dan tempat berhenti memulai

Contoh lahn/kesalahan ini pada i'rob ialah membaca lafal (أنعمتَ) dengan bacaan ((أنعمتِ، أنعمتُ، أَنْعَمَتْ)). Contoh kesalahan pada huruf ialah dengan membaca ((ألعمت، أنأمت)) semisalnya pula seperti membaca (يوم الدين) dengan bacaan ((يوم التين)), serta membaca (المستقيم) dengan bacaan ((المسطقيم،المصتقيم،المستغيم)). Contoh mengurangi huruf adalah membaca (أنعمت) dengan bacaan ((أَنَمْتَ)) atau dengan memutus hamzah qoth’ darinya seperti dengan membaca ((صراط الذِيْن َنْعَمْتَ)). 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/614/3182305/alquran-bRqM_large.jpg
5 Ayat Alquran soal Kepahlawanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/330/3177633/alquran-PkvT_large.jpg
Alquran Ingatkan Manusia untuk Jaga Bumi, Jangan Buat Kerusakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/330/3175584/alquran-brYT_large.jpg
Hukum Membuka Halaman Alquran dengan Jari Dibasahi Ludah, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/614/3171649/alquran-y0Kd_large.jpg
Arti Wakafa Billahi Syahida serta Tulisan Arab dan Tafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/330/3170865/alquran-71Bp_large.jpg
7 Cara Berinteraksi dengan Alquran, Jalan Raih Keberkahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/614/3165054/alquran-LA27_large.jpg
Keutamaan Surat Al Insyirah, Urusan Dimudahkan hingga Hajat Dikabulkan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement