Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa di Rukun Yamani Kakbah Lengkap dengan Keutamaannya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |11:21 WIB
Doa di Rukun Yamani Kakbah Lengkap dengan Keutamaannya
Ilustrasi doa di Rukun Yamani Kakbah. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DOA di Rukun Yamani Kakbah berikut ini sangat penting diketahui jamaah haji dan umrah. Rukun Yamani adalah sisi bangunan suci Kakbah yang sejajar dengan Hajar Aswad, tepatnya di sudut barat daya yang kiswahnya terbuka.

Disebut Rukun Yamani karena sudut Kakbah yang bagian barat daya kalau ditarik garis lurus ke selatan persis sejajar dengan negara Yaman.

Info grafis doa saat masuk Kota Makkah dan melihat Kakbah. (Foto: Okezone)

Dihimpun dari Rumaysho.com, ketika melakukan tawaf atau mengelilingi Kakbah, jamaah haji dan umrah dianjurkan menyempatkan untuk menyentuh Rukun Yamani. Hal itu sebagaimana dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam.

Perlu diketahui juga bahwa selain Hajar Aswad, ada satu sisi dari Kakbah yang selalu diusap oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yang kemudian diikuti oleh para sahabat, yaitu Rukun Yamani.

Adapun selain Hajar Aswad dan Rukun Yamani, maka tidak disunnahkan untuk diusap. Sebab, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam hanya mengusap dua rukun ini, yaitu Hajar Aswad dan Rukun Yamani, dan tidak yang lainnya.

Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhum, ia berkata:

لَمْ أَرَ النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم – يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ .

"Aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menyentuh sesuatu dari Kakbah kecuali dua Rukun Yamani (yaitu Hajar Aswad dan Rukun Yamani)." (HR Bukhari nomor 1609 dan Muslim: 1267) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/614/3180000/kakbah-0K2f_large.jpg
Siapakah Sosok Penghancur Kakbah pada Kiamat Nanti?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/614/3177077/kakbah-3ghP_large.jpg
Kisah Pembangunan Kembali Kakbah Usai Nyaris Hancur Terbakar dan Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/614/3148424/kakbah-Fhid_large.jpg
Sejarah Perombakan Ka'bah dari Masa ke Masa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/615/3056371/melihat-foto-foto-bagian-dalam-kakbah-mulai-kuncinya-hingga-ruang-utama-8NeOGLLI4z.jpg
Melihat Foto-Foto Bagian Dalam Kakbah, Mulai Kuncinya hingga Ruang Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/614/3026477/syekh-abdul-wahhab-al-shaibi-jadi-penerus-pemegang-kunci-kakbah-lyfHsmJmmr.jpg
Syekh Abdul Wahhab Al-Shaibi Jadi Penerus Pemegang Kunci Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/616/3010724/doa-ketika-melihat-kakbah-penting-diketahui-jamaah-haji-2024-bbbgzz0RgG.jpg
Doa ketika Melihat Kakbah, Penting Diketahui Jamaah Haji 2024
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement