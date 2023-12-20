Doa di Rukun Yamani Kakbah Lengkap dengan Keutamaannya

DOA di Rukun Yamani Kakbah berikut ini sangat penting diketahui jamaah haji dan umrah. Rukun Yamani adalah sisi bangunan suci Kakbah yang sejajar dengan Hajar Aswad, tepatnya di sudut barat daya yang kiswahnya terbuka.

Disebut Rukun Yamani karena sudut Kakbah yang bagian barat daya kalau ditarik garis lurus ke selatan persis sejajar dengan negara Yaman.

Dihimpun dari Rumaysho.com, ketika melakukan tawaf atau mengelilingi Kakbah, jamaah haji dan umrah dianjurkan menyempatkan untuk menyentuh Rukun Yamani. Hal itu sebagaimana dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam.

Perlu diketahui juga bahwa selain Hajar Aswad, ada satu sisi dari Kakbah yang selalu diusap oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yang kemudian diikuti oleh para sahabat, yaitu Rukun Yamani.

Adapun selain Hajar Aswad dan Rukun Yamani, maka tidak disunnahkan untuk diusap. Sebab, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam hanya mengusap dua rukun ini, yaitu Hajar Aswad dan Rukun Yamani, dan tidak yang lainnya.

Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhum, ia berkata:

لَمْ أَرَ النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم – يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ .

"Aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menyentuh sesuatu dari Kakbah kecuali dua Rukun Yamani (yaitu Hajar Aswad dan Rukun Yamani)." (HR Bukhari nomor 1609 dan Muslim: 1267)