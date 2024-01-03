Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bacaan Niat Sholat Tasbih Lengkap dengan Tulisan Arab, Latin, dan Pengertiannya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |16:01 WIB
Bacaan Niat Sholat Tasbih Lengkap dengan Tulisan Arab, Latin, dan Pengertiannya
Ilustrasi bacaan niat sholat tasbih. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BACAAN niat sholat tasbih lengkap dengan tulisan Arab, latin, dan pengertiannya. Dalam sholat tasbih terdapat banyak bacaan tasbih.

Sholat tasbih terdiri dari 4 rakaat dan di setiap rakaatnya membaca 75 kali bacaan tasbih. Jika diakumulasikan, dalam 4 rakaat membaca setidaknya 300 kali tasbih.

Sholat tasbih dapat dilakukan kapan saja asalkan tidak di waktu terlarang. Namun, Imam Nawawi memiliki pendapat lain tentang hal ini.

Dilansir nu.or.id, dalam kitab "Al-Adzkar", Imam Nawawi mengatakan:

فإن صلى ليلاً فأحبّ إليّ أن يسلّم في ركعتين؛ وإن صلّى نهاراً، فإن شاء سلّم، وإن شاء لم يسلم

"Bila sholat dilakukan di malam hari maka lebih kusukai bila bersalam dalam 2 rakaat. Namun bila di siang hari maka bila mau bersalam (pada 2 rakaat) dan bila mau maka tidak bersalam (di 2 rakaat)."

Niat dan Tata Cara Sholat Tasbih

1. Niat sholat tasbih.

أُصَلِّيْ سُنَّةَ التَسْبِيْحِ رَكْعَتَيْنِ لِلهِ تَعَالَى

Ushalli sunnat tasbiihi rak‘ataini lillaahi ta‘aalaa.

"Aku menyengaja sholat sunnah tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala."

Pada dasarnya niat cukup diungkapkan dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Pasalnya niat adalah al-qashdu yang artinya keinginan mengerjakan sesuatu. Ditambah lagi hingga kini belum ditemui adanya dalil sahih mengenai membaca niat. Wallahu a'lam

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/618/3176683/sholat-9aTy_large.jpg
Niat Sholat Taubat Zina Arab, Latin, dan Terjemahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/614/3176604/sholat-JNUx_large.jpg
Sholat Hajat Berapa Rakaat dan Jam Berapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175852/khutbah_jumat-kTys_large.jpg
Saat Khatib Doa, Apakah Jamaah Harus Ucapkan Amin?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/330/3174819/sholat-Yy1E_large.jpg
Apakah Boleh Menguap saat Sedang Sholat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/614/3173424/sholat-ngqm_large.jpg
10 Perkara yang Membatalkan Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/330/3173170/sholat-gtrx_large.jpg
5 Waktu yang Diharamkan untuk Sholat
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement