Bacaan Niat Sholat Tasbih Lengkap dengan Tulisan Arab, Latin, dan Pengertiannya

BACAAN niat sholat tasbih lengkap dengan tulisan Arab, latin, dan pengertiannya. Dalam sholat tasbih terdapat banyak bacaan tasbih.

Sholat tasbih terdiri dari 4 rakaat dan di setiap rakaatnya membaca 75 kali bacaan tasbih. Jika diakumulasikan, dalam 4 rakaat membaca setidaknya 300 kali tasbih.

Sholat tasbih dapat dilakukan kapan saja asalkan tidak di waktu terlarang. Namun, Imam Nawawi memiliki pendapat lain tentang hal ini.

Dilansir nu.or.id, dalam kitab "Al-Adzkar", Imam Nawawi mengatakan:

فإن صلى ليلاً فأحبّ إليّ أن يسلّم في ركعتين؛ وإن صلّى نهاراً، فإن شاء سلّم، وإن شاء لم يسلم

"Bila sholat dilakukan di malam hari maka lebih kusukai bila bersalam dalam 2 rakaat. Namun bila di siang hari maka bila mau bersalam (pada 2 rakaat) dan bila mau maka tidak bersalam (di 2 rakaat)."

Niat dan Tata Cara Sholat Tasbih

1. Niat sholat tasbih.

أُصَلِّيْ سُنَّةَ التَسْبِيْحِ رَكْعَتَيْنِ لِلهِ تَعَالَى

Ushalli sunnat tasbiihi rak‘ataini lillaahi ta‘aalaa.

"Aku menyengaja sholat sunnah tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala."

Pada dasarnya niat cukup diungkapkan dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Pasalnya niat adalah al-qashdu yang artinya keinginan mengerjakan sesuatu. Ditambah lagi hingga kini belum ditemui adanya dalil sahih mengenai membaca niat. Wallahu a'lam.