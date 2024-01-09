Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apakah Mempercayai Ramalan Termasuk Syirik?

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |09:10 WIB
Apakah Mempercayai Ramalan Termasuk Syirik?
Ilustrasi mempercayai ramalan termasuk syirik. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

APAKAH mempercayai ramalan termasuk syirik? Dalam kehidupan sehari-hari ditemui adanya gambaran nasib melalui ramalan zodiak. Lantas, bagaimana hukumnya menurut agama Islam? 

Dilansir Muslim.or.id, ketua Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi (Al Lajnah Ad-Daimah) pada masa silam, Syekh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz, pernah ditanya mengenai hukum membaca ramalan bintang, zodiak, dan semisalnya.

Jawaban beliau rahimahullah, yang disebut ilmu bintang, horoskop, zodiak, dan rasi bintang termasuk di antara amalan jahiliyah. Ketahuilah bahwa Islam datang untuk menghapus ajaran tersebut dan menjelaskan akan kesyirikannya.

Sebab di dalam ajaran tersebut terdapat ketergantungan pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada keyakinan bahwa bahaya dan manfaat itu datang dari selain Allah, juga terdapat pembenaran terhadap pernyataan tukang ramal yang mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib dengan penuh kedustaan, inilah mengapa disebut syirik.

Tukang ramal benar-benar telah menempuh cara untuk merampas harta orang lain dengan jalan yang batil dan mereka pun ingin merusak akidah kaum Muslimin.

Dalil yang menunjukkan perihal tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya dengan sanad yang shahih dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ

"Barang siapa mengambil ilmu perbintangan, maka ia berarti telah mengambil salah satu cabang sihir, akan bertambah dan terus bertambah." (HR Abu Dawud nomor 3905, Ibnu Majah: 3726, dan Ahmad 1: 311. Syekh Al Albani mengatakan hadits ini hasan) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/613/3139897/cahaya_hati_indonesia-UxIC_large.jpg
Siang Ini di Cahaya Hati Indonesia “Berlindung ke Allah dari Kejahatan Malam” bersama David Chalik, Ustadz Hilmi Firdaus dan Ustadzah Inarotul Ain, Pukul 12.00 WIB di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/614/3077839/cerita-wanita-cantik-sembuh-dari-kehidupan-abnormal-setelah-masuk-islam-tEHluQQGXW.jpg
Cerita Wanita Cantik Sembuh dari Kehidupan Abnormal Setelah Masuk Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/614/3076997/cerita-gadis-cantik-ucap-syahadat-setelah-dapat-bukti-tuhan-itu-satu-B2nZHQdjkI.jpg
Cerita Gadis Cantik Ucap Syahadat Setelah Dapat Bukti Tuhan Itu Satu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/614/3076648/diusir-hingga-dimasukkan-ke-kandang-hewan-kisah-perjuangan-mualaf-desima-GJbRR95SEy.jpg
Diusir hingga Dimasukkan ke Kandang Hewan, Kisah Perjuangan Mualaf Desima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/614/3076333/kisah-si-cantik-silvi-masuk-islam-usai-lihat-pria-idamannya-sholat-dan-mengaji-j2YYYAgm8a.jpg
Kisah si Cantik Silvi Masuk Islam Usai Lihat Pria Idamannya Sholat dan Mengaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/614/3075683/kisah-wanita-cantik-masuk-islam-setelah-baca-surat-al-baqarah-YyJ7uEh3Pt.jpg
Kisah Wanita Cantik Masuk Islam Setelah Baca Surat Al Baqarah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement