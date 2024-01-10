10 Contoh Idgham Bighunnah di Surat Ar Rahman

INILAH 10 contoh idgham bighunnah di Surat Ar Rahman. Idgham merupakan salah satu tajwid yang mencakup hukum nun sukun dan tanwin.

Dalam ilmu tajwid ada dua jenis idgham, yakni idgham bighunnah dan idgham bilaghunnah. Idgham bighunnah artinya meleburkan sedangkan bilaghunnah dibaca dengan tidak mendengung.

Idgham bighunnah merupakan salah satu turunan idgham yang berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bighunnah. Terdapat empat huruf idgham bighunnah; ya (ي), mim (م), nun (ن), wauw (و).

Keempat huruf tersebut biasa disingkat dengan Yanmu agar lebih mudah diingat. Idgham bighunnah dibaca dengan panjang 2 sampai 3 harakat. Berikut 10 contoh idgham bighunnah di Surat Ar Rahman, sebagaimana telah Okezone Muslim himpun:

1. Ayat 11

فَاكِهَةٌ وَّا

Penjelasan: Dhommatain bertemu dengan wauw (و).

2. Ayat 15

مِنۡ مَّا

Penjelasan: Nun mati bertemu dengan mim (م).

3. Ayat 15

مِّنۡ نَّارٍ‌ۚ

Penjelasan: Nun mati bertemu dengan nun (ن).