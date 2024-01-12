Istri Mempertahankan Rumah Tangga demi Anak meski Sering Disakiti, Ini Kata Mamah Dedeh

Ilustrasi Mamah Dedeh memberi nasihat terkait istri yang mempertahankan rumah tangga demi anak meski sering disakiti. (Foto: YouTube MNCTV Official)

PENDAKWAH Mamah Dedeh menjelaskan hukum istri mempertahankan rumah tangga demi anak meski sering disakiti suami.

Fenomena tersebut memang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan, banyak warganet menyarankan kepada sejumlah artis yang hendak bercerai agar bertahan demi anak.

Menurut Mamah Dedeh, hal itu tidak perlu dilakukan. Seperti dalam sebuah ceramah, ada seorang ibu yang bertanya kepada pendakwah senior berdarah Sunda itu.

"Ada suami yang selalu menyakiti istrinya, tetapi si istri tetap bertahan demi anak-anaknya, bagaimana rumah tangganya? Apakah berkah?" tanya ibu itu kepada Mamah Dedeh, dikutip dari unggahan akun Instagram @bundsteutic, Jumat (12/1/2024).

Dengan tegas Mamah Dedeh menjawab bahwa tidak ada aturan dalam Islam yang mengharuskan istri mempertahankan rumah tangga demi membela anak, sampai membiarkan diri sendiri tersakiti.

"Dalam aturan Islam tidak ada demi anak mempertahankan, sampe kita disakiti, ngapain," jawab Mamah Dedeh.