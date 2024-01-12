Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Periskop 2024: Gaya Hijab Favorit Muslimah, Masih Model Simpel Elegan

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |10:13 WIB
Periskop 2024: Gaya Hijab Favorit Muslimah, Masih Model Simpel Elegan
Ilustrasi Periskop 2024 tentang gaya hijab favorit Muslimah Indonesia. (Foto: Instagram @mommy_starla)
A
A
A

PERISKOP 2024 kanal Muslim kali ini membahas deretan gaya hijab favorit Muslimah dengan model simpel dan elegan. Gaya hijab merupakan peranan yang sangat penting untuk akhwat dalam berpenampilan sehari-hari. 

Dapat dikatakan hijab sama halnya dengan rambut, yakni mahkota kaum Hawa. Hijab sendiri adalah bagian pakaian dari perempuan Muslim sesuai ajaran agama Islam. 

Gaya hijab dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada budaya, preferensi pribadi, dan interpretasi agama.

Bahkan, tiap tahun beberapa gaya hijab dapat berubah. Hal ini dapat mendorong kreativitas seseorang untuk mempercantik penampilan. 

Tutorial hijab pashmina silk. (Foto: Instagram @ohhijab.id)

Selain itu, mengenakan hijab sebagai bentuk ekspresi gaya penampilan. Dengan adanya preferensi gaya hijab dapat membuat Muslimah tampil lebih percaya diri.

Berikut Periskop 2024 mengenai tren gaya hijab yang bakal menjadi favorit Muslimah, diprediksi masih dengan model simpel dan elegan, sebagaimana telah Okezone himpun: 

1. Gaya hijab pashmina kaos

Gaya hijab pashmina masih banyak diminati oleh kalangan Muslimah. Terutama tahun lalu hijab pashmina kaos menjadi produk populer sebab bahannya yang mudah dibentuk dan nyaman dipakai. Selain itu, pashmina ini cocok untuk berbagai acara dan bisa dijadikan tren mode terkini.

Gaya hijab pashmina. (Foto: Instagram @tissabiani)

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
