5 Gaya Hijab Cadar Bunga Citra Lestari ketika Umrah, Didoakan Istikamah

BUNGA Citra Lestari (BCL) beberapa waktu lalu menjalankan ibadah umrah bersama keluarganya. Istri dari pengusaha Tiko Aryawardhana ini pun membuat pangling banyak orang ketika mengenakan hijab cadar saat di Tanah Suci tersebut.

Momen itu dibagikan Bunga Citra Lestari melalui unggahan di akun Instagram-nya. Terlihat Unge –sapaan akrabnya– begitu cantik dengan busana Muslimah model gamis berwarna merah muda dan penutup wajah berwarna senada.

Unggahan Bunga Citra Lestari mengenakan hijab cadar ini pun sontak menjadi sorotan. Seperti apa pesona BCL saat mengenakan cadar dalam ibadah umrahnya? Yuk simak potretnya.

1. Potret BCL bercadar bersama Tiko Aryawardhana

Pertama ada potret BCL bersama sang suami Tiko Aryawardhana. Unge tampil anggun dengan gamis merah muda serta hijab dan cadar. Pakaian tertutup ini memberikan pesona tersendiri untuk sosok Bunga Citra Lestari.

Sementara Tiko juga mengenakan gamis berwarna hitam yang menambah kesan gagah pada penampilannya.