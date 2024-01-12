Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

5 Gaya Hijab Cadar Bunga Citra Lestari ketika Umrah, Didoakan Istikamah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |12:12 WIB
5 Gaya Hijab Cadar Bunga Citra Lestari ketika Umrah, Didoakan Istikamah
Bunga Citra Lestari kenakan hijab cadar ketika umrah. (Foto: Instagram @itsmebcl)
A
A
A

BUNGA Citra Lestari (BCL) beberapa waktu lalu menjalankan ibadah umrah bersama keluarganya. Istri dari pengusaha Tiko Aryawardhana ini pun membuat pangling banyak orang ketika mengenakan hijab cadar saat di Tanah Suci tersebut. 

Momen itu dibagikan Bunga Citra Lestari melalui unggahan di akun Instagram-nya. Terlihat Unge –sapaan akrabnya– begitu cantik dengan busana Muslimah model gamis berwarna merah muda dan penutup wajah berwarna senada.

Unggahan Bunga Citra Lestari mengenakan hijab cadar ini pun sontak menjadi sorotan. Seperti apa pesona BCL saat mengenakan cadar dalam ibadah umrahnya? Yuk simak potretnya. 

Bunga Citra Lestari. (Foto: Instagram @itsmebcl)

1. Potret BCL bercadar bersama Tiko Aryawardhana

Pertama ada potret BCL bersama sang suami Tiko Aryawardhana. Unge tampil anggun dengan gamis merah muda serta hijab dan cadar. Pakaian tertutup ini memberikan pesona tersendiri untuk sosok Bunga Citra Lestari.

Sementara Tiko juga mengenakan gamis berwarna hitam yang menambah kesan gagah pada penampilannya. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/617/3076321/potret-gaya-hijab-cantik-ayana-moon-dengan-kebaya-bali-C0ZRzlh9mM.jpg
Potret Gaya Hijab Cantik Ayana Moon dengan Kebaya Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/617/3073774/gaya-hijab-cantik-kiky-saputri-di-masa-kehamilan-4-bulan-6g6ULE1kov.jpg
Gaya Hijab Cantik Kiky Saputri di Masa Kehamilan 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/617/3072534/gaya-hijab-terbaru-paula-verhoeven-di-tengah-perceraian-dengan-baim-wong-K7QSNNAolg.jpg
Gaya Hijab Terbaru Paula Verhoeven di Tengah Perceraian dengan Baim Wong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/617/3068549/paula-verhoeven-bagikan-potret-gaya-hijab-cadar-saat-umrah-banjir-pujian-dan-doa-JJkrOfBdV1.jpg
Paula Verhoeven Bagikan Potret Gaya Hijab Cadar saat Umrah, Banjir Pujian dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/617/3066885/gaya-cantik-nagita-slavina-kenakan-abaya-dan-hijab-syari-saat-umrah-ENA6HC8i27.jpg
Gaya Cantik Nagita Slavina Kenakan Abaya dan Hijab Syari saat Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/617/3065844/bergaya-hijab-serba-putih-cut-syifa-tampil-cantik-menawan-oaTvVFH8wR.jpg
Bergaya Hijab Serba-Putih, Cut Syifa Tampil Cantik Menawan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement